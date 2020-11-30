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上馬開跑 賈俄仁加破大陸紀錄

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
2020上海國際馬拉松賽11月29日鳴槍開跑。（新華社）
2020上海國際馬拉松賽11月29日鳴槍開跑。（新華社）

2020上海馬拉松賽（簡稱「上馬」）11月29日鳴槍起跑，賈俄仁加和李芷萱分別獲得男女組冠軍，賈俄仁加2小時12分44秒的成績刷新了「上馬」中國大陸選手的最佳成績。

新華社報導，今年「上馬」只保留全程馬拉松（42.195公里），報名人數突破12萬，參賽人數限制在9000人。為合理控制參賽選手密度，賽事分三槍起跑。由於天氣較冷，分批出發等待時間較長，組委會提示選手可穿著外衣在出發點等待。賽後，組委會為每位跑者準備了口罩，在適當放鬆約3分鐘、心率下降至正常水平後及時佩戴。

疫情影響，「上馬」特邀運動員全部為中國籍。最終，賈俄仁加奪冠並刷新「上馬」中國大陸選手的最佳成績。

「經過長時間的訓練和等待，終於迎來一場比賽，疫情下這一切都很不容易，在上海跑出這個成績我非常開心。」賈俄仁加在賽後表示。

女子組方面，李芷萱以2小時26分39秒奪冠，這一時間也接近了她個人的最好成績。焦安靜以2小時33分55秒獲得第二名。

「通過馬拉松，可以認識一座城，第一次來參加『上馬』很激動，沿路有很多人為我加油，讓我賽出了好成績。」焦安靜說。

黑色墨鏡、專業跑鞋、汗流浹背，上海市民王捷興奮地說：「這是我全年唯一一次比賽，跑步已經成為我生活的一部分，『上馬』能如期舉辦，我真的很驕傲。」

上海 馬拉松 疫情

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