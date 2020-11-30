三星堆陶豬 文創產品亮相

還記得四川德陽三星堆出土的那隻撞臉「憤怒的小鳥」的陶豬麼？11月23日，三星堆博物館文創公眾號推出了以該「網紅」陶豬為原型的文創產品。

今年7月，四川省文物考古研究院宣布，在三星堆周邊發現聯合遺址。隨著出土文物曝光，一隻3200年前的泥塑土陶豬，吸引了無數網友關注，因為它很像「憤怒的小鳥」裡的綠頭豬，甚至連表情、神態都一模一樣，很多網友調侃「神奇」、「簡直是穿越了」。

現在，你也能把這頭「網紅」陶豬帶回家了。和「網紅」陶豬一模一樣的冰箱貼，豬身由樹脂材料製成，表情與本體如出一轍，圓圓的臉上，有小小的眼睛和大大的鼻孔，彎彎的嘴角還泛著笑意，令人忍俊不禁。

三星堆周邊聯合遺址出土的泥塑土陶豬，撞臉「憤怒的小鳥」綠頭豬。圖／本報四川德陽傳真

還有一款毛絨玩具也很引人注目，它們同樣以「網紅」陶豬為原型設計，只有成人拳頭大小，目前還沒有正式上市，預計下一步將適時推出正式產品。

據工作人員介紹，因為大家對三星堆「網紅」陶豬的喜愛，所以他們設計推出了文創產品。目前，陶豬冰箱貼已經通過三星堆博物館文創公眾號對外發布，該組合還有青銅人頭像等六款。