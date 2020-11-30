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台灣導演紀錄片 獲金雞獎殊榮
由台灣導演陳傳興執導、描述古典詩詞研究專家葉嘉瑩一生的傳記紀錄片「掬水月在手」，獲得第33屆中國大陸電影金雞獎最佳紀錄／科教片。
陳傳興長期耕耘美學、哲學與影像論述等領域，同時是作家、攝影家和導演。這次獲獎的「掬水月在手」同樣是文學紀錄片，由廣州行人文化傳播有限公司、廣東方所文化投資發展有限公司出品。
「掬水月在手」是陳傳興執導的「詩詞三部曲」的最終章，前兩部分別是，「他們在島嶼寫作：如霧起時—鄭愁予」和「他們在島嶼寫作：化城再來人—周夢蝶」兩片。
「掬水月在手」一片紀錄葉嘉瑩的傳奇人生，採訪數十名與葉嘉瑩相熟人士，對葉嘉瑩本人也有17次訪談與拍攝，地理上則橫跨兩岸、美國與加拿大等地。
葉嘉瑩1924年出生，今年96歲。她是國際知名漢學家，出生於北京，來台後曾任教於彰化女中、台灣大學等校，年輕時歷經戰亂，來台後受到白色恐怖牽連，中年移民加拿大，晚年回到中國大陸，持續創作、傳承教學，致力推廣古典詩詞。曾任美國哈佛大學訪問學者，獲得加拿大皇家學會院士。
據廣州日報報導，「掬水月在手」影片出品人毛繼鴻代表陳傳興和劇組上台領獎。他說，獲獎無疑是對藝術電影、文學紀錄片創作的一個重要鼓勵；他也推崇葉嘉瑩用「詩如人生、人生如詩」顯示，中華文化是中國人內在血液的養分。
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