直播帶貨賣假燕窩真糖水 大陸網紅辛巴致歉並將退賠逾2億

被稱為「快手一哥」的大陸網紅主播「辛巴」早前捲入假貨醜聞，其在直播帶貨的一款「燕窩」，被質疑只是糖水，不但成份僅得0.014克「唾液酸」，而且包裝標籤也顯示產品類別是「風味飲料」。辛巴在周五（27日）晚發聲明致歉，指團隊決定優先維護消費者權益，召回在直播帶貨期間銷售的全部涉事產品，並且承擔「退一賠三」責任，總金額超過6000萬元人民幣（約新台幣2億5998萬）。

辛巴在聲明中指，經檢測後該款「茗摯」品牌燕窩產品，在直播帶貨推廣銷售時確實有誇大宣傳，實為一款燕窩風味飲品，不應當作燕窩製品推廣。聲明提到，按照與「茗摯」一方的合作協議，對方要保證所提供的產品說明、介紹、圖片等信息資料不存在虛假，否則一切責任及損失均由品牌方承擔，「本應由品牌方與我方共同面對此次事件，但由於品牌方一直回避不見面，溝通不積極，方案不明確，所以我決定主動積極回應解決此次事件」。

聲明稱，現時提出一個先行賠付方案，召回在直播帶期銷售的全部「茗摯」品牌燕窩產品，並且同時承擔「退一賠三」責任。聲明表示，共計銷售有5萬7820單，銷售金額為1549萬5760元（約新台幣6714萬），共需先退賠6198萬3040元（約新台幣2億6857萬）。

另一方面，辛巴亦表示啟動內部整改升級，包括提高資格審查門檻、加強品質控制審查力度，並且會引入各行業的專家，與專業檢測機車、高等院校實驗室建立戰略合作等。

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文章授權轉載自《香港01》