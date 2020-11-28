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蛋殼公寓斷金流苦主多 恐釀社會不穩定危機

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
北京蛋殼公寓總部前來維權的群眾。圖／取自新華社
北京蛋殼公寓總部前來維權的群眾。圖／取自新華社

大陸長租公寓平台「蛋殼公寓」近日因債務問題影響租戶與房東權益，各地的蛋殼公寓滿是前來維權的人群，官方尚拿不出對策，恐成社會不穩定的危機。

據陸媒綜合報導，從11月初起，位於北京東城區一家商業樓的蛋殼公寓總部前排滿著維權人群，前來的人為兩大群體，一為租戶，另一為房東。租戶已經先向蛋殼公寓預繳了一年份的租金，但卻遭到房東驅趕；然而房東已多月未收到房租，而要租客走人，引發糾紛。

租客王紅玉（化名）是一名北漂青年，她在今年6月與蛋殼公寓簽租房合約時，已將一整年的租金3.9萬元（人民幣，約台幣16萬）繳給蛋殼公寓，合約到期日是2021年6月10日。而她的房東在兩年前將房源委託給蛋殼公寓出租，根據合約，蛋殼公寓應按月付給房租給房東，但房東已餘一個多月沒收到。

王紅玉表示，知道房東跟她都是受害者，但是在房東沒有收到房租後，要她當晚離開。儘管居委會有前來調解、警察到場緩頰，房東仍要她立刻搬家，並將房門給卸了，逼她離開，王紅玉則哭著抱著大陸的「民法典」坐在房內，堅持她的權益。

前來維權的中老年人大多為房東，一名老太太表示，他的先生罹患癌症，為了同時照顧先生與照顧孫子，她將自家房子委託蛋殼公寓出租，用租金加退休金，在孫子學校附近租了房。現在她拿不到蛋殼公寓付的房租，無力再交自己的這份房租。

而蛋殼公寓的員工則說，已經兩個月都沒有領到工資，「我們也在等說法。它要是真倒閉破產發不出錢來，我就當在這裡做奉獻吧」。此前承包蛋殼公寓的裝修和保潔等業務的公司工作人員，也都曾來討要欠款。

對於蛋殼公寓鬧出的糾紛，北京市住房和城鄉建設委員會房屋租賃處一名工作人員表示，「目前我們只能做到督促蛋殼去履行職責」，其他相關糾紛則建議諮詢房屋所在地街道和屬地住建委、市場監管局進行協調。

蛋殼公寓在2015年成立，在大陸13個城市，共有40萬間左右的房源。今年初蛋殼公寓在美國上市，但在2月起就傳出資金斷裂的問題。

房東 北京

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