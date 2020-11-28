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七旬婦跟鄰居要「開花漂亮」的植物回家種 竟是毒品被判刑5年

香港01 / 孫聖然
罌粟花示意圖。新華社
罌粟花示意圖。新華社

中國江蘇連雲港一名年過七旬的李姓老婦因種植罌粟，被判處為5年監禁。該案判決引起爭議，李婦家屬認為，法院判決過重，「老人被抓時才知道種植的是毒品。」

法院則回應指，李婦在偵查階段多次供述其明確知曉自己種植的為罌粟，且其所在村於案發前已持續通過廣播宣傳禁止種植罌粟。

據中國媒體報道，2018年12月，李婦因被鄰居介紹罌粟開花很漂亮，遂向鄰居討要兩顆罌粟種子，並種植在兒子的養殖場空地上。2019年3月時，李婦種植的罌粟被當地警方檢獲，經過現場剷除並清點，共計檢獲罌粟幼苗4104株。

今年3月26日，中國連雲港市海州區法院以李婦涉非法種植毒品原植物罪，判處有期徒刑3年，緩刑3年，並處人民幣5000元（約新台幣21000元）罰金，李婦和檢方均無異議，沒有上訴、抗訴。

但連雲港中院審核該案時認為，李婦犯罪事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，沒有法定的減輕處罰情節，原判在法定刑以下量刑不當。不同意該判決，並將案件發回重審。9月19日海州區法院開庭重審此案，最終判處李婦有期徒刑5年，並處以人民幣6000元罰金(約新台幣26000元）。目前李婦被關押在看守所，即將被送往女子監獄。

對於此判決，李婦家屬有所質疑，認為判罰太重。家屬表示，雖然當地村裏已經廣播通報了一個多月「罌粟的危害 」，但是李某是文盲，並不知曉其危害，「只是以為會開很好看的花」，直到被警方拘捕時，李婦才知道自己種植的是毒品而不是花。

據中國《中華人民共和國刑法》第三百五十一條第二款規定，非法種植罌粟3000株以上或者其他毒品原植物數量大的，處5年以上有期徒刑，並處罰金或者沒收財產。

有律師就認為，法院的判決合法合理，在此案中罌粟種植已高達4000株以上，達到了5年有期徒刑的量刑標準。也有律師指，五年量刑太重，「形式上定罪量刑是合法的，實際上量刑有點機械化，不符合比例原則，可以報請最高法院後在法定刑下量刑」。

中國海州區法院亦回應稱，李婦在偵查階段多次供述其明確知曉自己種植的為罌粟，且其所在村在案發前持續通過廣播宣傳禁止種植罌粟。法院表示，李婦非法種植罌粟數量達4104株，犯罪時72周歲，不符合《刑法》第十七條之一規定的已滿75周歲的人故意犯罪可以從輕或減輕處罰的事由，遂以犯非法種植毒品原植物罪作出上述裁決。

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文章授權轉載自《香港01》

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