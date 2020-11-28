海警搗破大型盜撈海底文物案 查獲沉船近700件文物

簡單一個剪腳甲的動作，對一般人輕而易舉，但對連彎腰有困難或行動不便的中風長者來說，仿如奧運十級高難度翻騰，有美甲師2年前開成組成義工團隊，每月定期到非營利機構為長者修甲，甚至不因疫情而卻步，她坦言以身作則，希望吸引更多有心人加入：「始終人都會老，終有一天會有這個需求」。

2020-11-28 08:52