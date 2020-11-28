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海警搗破大型盜撈海底文物案 查獲沉船近700件文物
中國福建海警近日破獲一宗大型盜撈海底文物案，拘捕10名涉案疑犯，檢獲海底沉船文物近700件。據了解，該案為海警機構破獲的首宗非法盜撈文物案件。
據新華社報道，今年9月中，福建海警獲取線索指，有人在福建漳州海域非法盜撈海底文物。於是福建海警循線調查，逐步查清盜撈文物成員信息、作案工具、涉案文物儲藏地點等關鍵信息。
11月22日22時左右，福建海警在漳州警方的協助配合下，在漳州古雷杏仔碼頭等地同步行動，現場拘捕6名疑犯，檢獲涉案文物近200件、涉案船舶1艘及一批潛水衣等作案工具。6名疑犯歸案後，警方再根據所得線索，先後在福建福清、江西撫州等地拘捕多4名疑犯，成功追繳近500件涉案文物。案件目前仍在偵辦中。
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文章授權轉載自《香港01》
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