快訊

又狂增9例新冠境外移入！ 指揮中心下午2時說明

直播／看不到的症狀才致命 名醫：這五類族群易傷肺急又快

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藥房促銷與醫生推薦 六旬婦連吃「一周壯陽藥」嚇壞兒

香港01 / 陳進安
該藥品為成藥，但禁忌和注意事項上均標示「上不明確」。 圖／香港01
該藥品為成藥，但禁忌和注意事項上均標示「上不明確」。 圖／香港01

中國重慶一名已喪夫的65歲獨居老婦，日前路過藥房看到有藥品促銷，最後在醫生推薦下，買了好幾盒「對健康有益」的藥，並吃了一星期。

然而其兒子事後發現，該款名為「參雄溫陽膠囊」的藥品，竟然屬壯陽藥物，主治的病症明顯與女性毫無關係，令他大感不滿，向媒體揭發事件。

老婦的兒子趙先生表示，母親幾年前生過一場大病，體質較差，因而關注健康問題。然而本月23日，他發現母親竟在服食壯陽藥，令他大為震驚。據參雄溫陽膠囊的包裝顯示，該產品是補腎壯陽，用於腎陽虛衰所導致的陽萎、早洩、遺精等症狀，一看便知與母親的需求風馬牛不相及。

然而令他更無言的是，該藥竟是藥房的醫生所推薦，聲稱該藥對母親的健康有益。最後母親在病後過於注重健康、文化程度不高等因素，再加上抵制不了買二送一大促銷加送一個鍋這種誘惑，又有醫生的意見加持下，稀里糊塗地一口氣買了6、7盒服用。

由於擔心母親吃藥一段時間後會對健康不利，體徵也向男性傾向發展，趙先生決定去藥房問清楚。然而藥房店長王女士回應指，她無權對藥物是否恰當進行判斷，強調給患者開藥的是醫生，對不對症由醫生說了算，然而涉事醫生卻不在店內，也沒有回應內媒的查詢。

對於事件，內媒訪問了重慶市公共醫療救治中心腎內科、內分泌科副主任劉建平，他仔細檢查參雄溫陽膠囊的使用說明書後表示，該產品為中成藥膠囊，但在禁忌和注意事項兩個方面均標註為「尚不明確」。他認為，不能說壯陽藥開予婦人吃是違反明確的禁止性規定，但就功能和主治上而言，他強調開該藥給予婦人吃確實不太合適。

劉建平進一步解釋，若為調節婦人體內的激素平衡，藥房的醫生完全不必選擇主治功能為「陽萎早洩遺精」的壯陽藥，還有許多可選用的藥物品種，這亦可避免為趙先生及其家人帶來不安、不適情緒，也能避免矛盾和紛爭。

目前，趙先生已經向兩江新區藥監部門反映事件。

延伸閱讀：

儀器治療精神病 康復速度快副作用少

港再現本地感染個案 口罩價格續跌 藥房：短期內不入貨

文章授權轉載自《香港01》

患者 獨居

相關新聞

成都大學校長鬥死書記？ 官方調查：缺乏事實根據

成都大學黨委書記毛洪濤上月被警方證實溺水死亡，他生前在微信朋友圈發布一封絕筆信，掀出與成都大學校長王清遠的鬥爭內幕，輿論...

藥房促銷與醫生推薦 六旬婦連吃「一周壯陽藥」嚇壞兒

重慶一名已喪夫的65歲獨居老婦，日前路過藥房看到有藥品促銷，最後在醫生推薦下，買了好幾盒「對健康有益」的藥，並吃了一星期。 然而其兒子事後發現，該款名為「參雄溫陽膠囊」的藥品，竟然屬壯陽藥物，主治的病症明顯與女性毫無關係，令他大感不滿，向媒體揭發事件。

心疼老人腳趾甲厚如2硬幣 她組「免費修甲團」定期出任務

簡單一個剪腳甲的動作，對一般人輕而易舉，但對連彎腰有困難或行動不便的中風長者來說，仿如奧運十級高難度翻騰，有美甲師2年前開成組成義工團隊，每月定期到非營利機構為長者修甲，甚至不因疫情而卻步，她坦言以身作則，希望吸引更多有心人加入：「始終人都會老，終有一天會有這個需求」。

命名5億年前三葉蟲「范特西蟲」 研究生：向周杰倫致敬

中國科學院南京地質古生物研究所的90後碩士研究生孫智新，因深受台灣歌手周杰倫影響，近日決定用其經典專輯《范特西》的名字，來將他在山東發現的一種5億年前的獨特三葉蟲命名為「范特西蟲」，並表示這是向周杰倫天馬行空的音樂創作風格致敬，「算是一種理科生的浪漫吧」。

歡度27歲生日 奶茶妹妹依舊少女感十足

「奶茶妹妹」章澤天17歲時憑著一張手持奶茶的照片爆紅，2015年嫁給大她21歲的京東集團創始人劉強東，從一個大學畢業生躍...

四川：川渝兩地將攜手申辦2032年奧運

四川省體育局27日表示，川渝兩地將共同積極申辦2032年的奧運會，以提升成都、重慶體育的國際影響力和全球競爭力。

醫療疏失？ 湖北啤酒大王、金龍泉啤酒創始人李大紅腦死

湖北啤酒大王、金龍泉啤酒創始人李大紅近日聽障手術後腦死亡，家屬質疑醫院手術不規範，術後沒多久患者就出現了高血壓等狀況，「...

58歲大爺網戀見面10天轉給她160萬元 鬧掰後被判屬贈與

58歲北京大爺詹勇(化名)去年通過婚戀網找到一位46歲「平和嫻淑」的女性，奔著結婚的目的，在見面10天裡轉給對方160萬...

長毛勝訴 香港法院：男犯須剪短髮屬性別歧視

香港終審法院今天針對一起男囚犯應否剪短頭髮作出根本性裁決，裁定本地監獄強行剪短男犯頭髮屬於性別歧視。這項裁決緣於有「長毛...

防新冠疫情 大陸要求：進口冷鏈搬運全程戴口罩

大陸官方認定境外進口的冷凍、冷藏食品可以引發新冠病毒「物傳人」，為此，大陸交通部27日宣布，碼頭搬運工人等作業人員在搬運...

方方：寫武漢日記沒要和誰作對 被批評也不後悔

入選BBC年度百大女性的方方近日表示，她寫武漢日記沒有要和誰做對，「無非是同情了個體，批評了政府」，對於因此遭受到批評，...

宿舍管理員感恩節發糖果 遭學生舉報過洋節

昨日是感恩節，哈爾濱工業大學一名宿舍管理員為在這天表示感謝，要送學生糖果，卻被學生舉報公開搞「洋節」活動。哈爾濱工業大學...

熱門新聞

陸漁船上周救起4台灣科研潛水人員 救援細節曝光

國台辦前副主任預言 民進黨不可能長期執政

女子搭地鐵嘴咬頭巾當口罩 網笑瘋：Cosplay鬼滅之刃禰豆子？

大陸對澳洲葡萄酒課徵反傾銷稅 最高達212.1%

六家銀行暫停黃金白銀交易開戶 金價下探1800美元

曾多達5,000家 中國銀保監會：P2P網貸機構已歸零

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。