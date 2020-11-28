藥房促銷與醫生推薦 六旬婦連吃「一周壯陽藥」嚇壞兒

中國重慶一名已喪夫的65歲獨居老婦，日前路過藥房看到有藥品促銷，最後在醫生推薦下，買了好幾盒「對健康有益」的藥，並吃了一星期。

然而其兒子事後發現，該款名為「參雄溫陽膠囊」的藥品，竟然屬壯陽藥物，主治的病症明顯與女性毫無關係，令他大感不滿，向媒體揭發事件。

老婦的兒子趙先生表示，母親幾年前生過一場大病，體質較差，因而關注健康問題。然而本月23日，他發現母親竟在服食壯陽藥，令他大為震驚。據參雄溫陽膠囊的包裝顯示，該產品是補腎壯陽，用於腎陽虛衰所導致的陽萎、早洩、遺精等症狀，一看便知與母親的需求風馬牛不相及。

然而令他更無言的是，該藥竟是藥房的醫生所推薦，聲稱該藥對母親的健康有益。最後母親在病後過於注重健康、文化程度不高等因素，再加上抵制不了買二送一大促銷加送一個鍋這種誘惑，又有醫生的意見加持下，稀里糊塗地一口氣買了6、7盒服用。

由於擔心母親吃藥一段時間後會對健康不利，體徵也向男性傾向發展，趙先生決定去藥房問清楚。然而藥房店長王女士回應指，她無權對藥物是否恰當進行判斷，強調給患者開藥的是醫生，對不對症由醫生說了算，然而涉事醫生卻不在店內，也沒有回應內媒的查詢。

對於事件，內媒訪問了重慶市公共醫療救治中心腎內科、內分泌科副主任劉建平，他仔細檢查參雄溫陽膠囊的使用說明書後表示，該產品為中成藥膠囊，但在禁忌和注意事項兩個方面均標註為「尚不明確」。他認為，不能說壯陽藥開予婦人吃是違反明確的禁止性規定，但就功能和主治上而言，他強調開該藥給予婦人吃確實不太合適。

劉建平進一步解釋，若為調節婦人體內的激素平衡，藥房的醫生完全不必選擇主治功能為「陽萎早洩遺精」的壯陽藥，還有許多可選用的藥物品種，這亦可避免為趙先生及其家人帶來不安、不適情緒，也能避免矛盾和紛爭。

目前，趙先生已經向兩江新區藥監部門反映事件。

延伸閱讀：

儀器治療精神病 康復速度快副作用少

港再現本地感染個案 口罩價格續跌 藥房：短期內不入貨

文章授權轉載自《香港01》