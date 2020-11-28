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命名5億年前三葉蟲「范特西蟲」 研究生：向周杰倫致敬

香港01 / 陳進安
孫智新（左一）與成員一起發掘范特西蟲化石。 圖／香港01
孫智新（左一）與成員一起發掘范特西蟲化石。 圖／香港01

中國科學院南京地質古生物研究所的90後碩士研究生孫智新，因深受台灣歌手周杰倫影響，近日決定用其經典專輯《范特西》的名字，來將他在山東發現的一種5億年前的獨特三葉蟲命名為「范特西蟲」，並表示這是向周杰倫天馬行空的音樂創作風格致敬，「算是一種理科生的浪漫吧」。

據了解，三葉蟲是一種奇特的遠古動物，半圓形的頭部、紋理分明的肋葉，讓其看起來猶如戴頭盔、穿著鎧甲的武士。有科學家把寒武紀被稱為「三葉蟲的時代」，該蟲從距今5.2億年前的寒武紀早期便已登場，到2.4億年前的二疊紀完全滅絕，前後在地球上生存了3.2億多年。雖然是寒武紀生命大爆發中「跑在最前面」的物種，惟很多三葉蟲在寒武紀早中期的數千萬年內卻是因循守舊的「保守派」，祖宗傳予它們的形態基本沒有變化。

然而在2018年，孫智新與導師趙方臣研究員等，於山東濰坊的華北地台寒武紀中期饅頭組地層中發現一類獨特的三葉蟲，其頭部輪廓特殊如一對兔子耳朵，頭部長度接近背殼總長度的一半；鞍前區向前延長，中間存有凹口；受特殊的頭蓋形態影響，活動頰特化成側邊緣平直的砍刀狀。這些特徵皆使其不同於該時期的其它三葉蟲屬，成為寒武紀三葉蟲家族的新成員。

相關研究已被發表在經典古生物學期刊《波蘭古生物學報》上，對於古生物命名，過往專家的經典做法是用發現地、發現者或者形態外貌特徵進行，然而新奇的命名方式在文化多元的今天並不少見，例子包括麒麟蝦、奇翼龍、彩虹龍等，在歐美地區更曾有學者為公益拍賣命名權。

孫智新表示，按傳統做法，該三葉蟲可能會叫作「耳形濰坊蟲」，不過他認為有趣的名字或更能配上其獨特的外形，並更能讓人記住，激起興趣了解它，因此將它命名為「耳形范特西蟲」（Phantaspis auritus）。孫在論文中寫道，屬名源自古希臘語「phantasis」，是英語「fantasy」的詞源，指三葉蟲奇幻的外骨骼，以及周杰倫的專輯。

孫智新強調這是一語雙關，既表明了范特西蟲的外貌奇幻而超乎想像，同時致敬天馬行空的周杰倫。他續透露，同齡人都認為該命名十分有趣，他認為這能使遙遠的古生物更接近現今生活。最後他表示，關於山東地區寒武紀三葉蟲的研究已持續上百年，雖然范特西蟲只是為龐大的家族添加了新成員，但他繼續搜尋與探究相關內容的信心透過今次發現得以堅定。

化石范特西蟲。 圖／香港01
化石范特西蟲。 圖／香港01

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文章授權轉載自《香港01》

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