心疼老人腳趾甲厚如2硬幣 她組「免費修甲團」定期出任務

簡單一個剪腳甲的動作，對一般人輕而易舉，但對連彎腰有困難或行動不便的中風長者來說，仿如奧運十級高難度翻騰，有香港美甲師2年前開成組成義工團隊，每月定期到非營利機構為長者修甲，甚至不因疫情而卻步，她坦言以身作則，希望吸引更多有心人加入：「始終人都會老，終有一天會有這個需求」。

從事美甲師17至18年的Cass表示，大約三年前透過一名社福機構的女客人，獲悉長者礙於行動不便、視力衰退或其他身體病原因，試過剪指甲時意外受傷，從此視修甲為大忌，寧缺勿剪，她甚至見過有長者腳指甲沒有修剪超過一年，結果不斷增生變厚如兩個「五元硬幣大小」，最終變形爆甲，甚至影響行動能力，於是開始擔任義工提供長者義剪服務。

她參與義工服務約一年後，認為長者對修甲服務有需求，她本人亦較易在行內物色有心人參加，於是成立《惜、剪》，定期到不同社福機構為長者義剪，目前已有4間機構，包括力群會、惜食堂、樂心會、聖巴拿巴會之家借出場地，每次大約為30多名長者修剪腳甲。

Cass表示，部分長者太久沒有剪甲，嚴重增生至變黃爆開，已經不能使用一般的指甲鉗修剪，需要額外使用特殊工具處理，她坦言美甲行業一般會拒絕患有傳染性灰甲或指甲流血爆膿的客人，偏偏長者免費修剪服務，大部分個案均有不同程度的腳甲問題，她只會來者不拒，強調以幫到長者為首要任務。

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文章授權轉載自《香港01》