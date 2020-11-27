四川：川渝兩地將攜手申辦2032年奧運

江西男子熊某飛2014年犯下一宗殺人案，在今年被捕。據熊某飛交代，熊家早年收留流浪街頭的凌某青，但之後凌某青先後霸占了熊某飛的母親吳某、強姦熊某飛的妻子、打熊某飛的兒子。2014年熊某飛忍無可忍，將凌某青殺害並拋屍荒山。

2020-11-27 09:29