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四川：川渝兩地將攜手申辦2032年奧運
四川省體育局27日表示，川渝兩地將共同積極申辦2032年的奧運會，以提升成都、重慶體育的國際影響力和全球競爭力。
根據四川省政府官網公開的「四川省體育局對政協四川省第十二屆委員會第三次會議第0364號提案答覆的函」（簡稱「答覆函」）中，提到了川渝兩地要共同申辦奧運會。
四川省體育局工作人員也證實，答覆函中提及的川渝兩地將共同申辦的奧運會，指的就是2032年夏季奧林匹克運動會。成都和重慶都有這個意向，兩地將共同努力爭取，一步步推進這個事情。
答覆函中提到，四川省已成功舉辦2020年中國羽毛球俱樂部超級聯賽、成渝雙城田徑對抗賽、成渝雙城跆拳道對抗賽、省陸校射箭邀請賽等競技體育賽事。且已確定將舉辦2020—2021賽季中國女子籃球聯賽、2020年中國網球巡迴賽CTA1000總決賽、CTA500成都站以及2020賽季中國足球協會甲級聯賽等賽事。
此外，在本月3日成都市體育局也在官網發布「成都市世界賽事名城『十四五』發展規劃（徵求意見稿）」，其中提到，跟蹤關注，積極探索申辦2030年夏季青年奧林匹克運動會、2032年夏季奧林匹克運動會等大型綜合性體育賽事的可行性。
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