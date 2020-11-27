防新冠疫情 大陸要求：進口冷鏈搬運全程戴口罩

大陸官方認定境外進口的冷凍、冷藏食品可以引發新冠病毒「物傳人」，為此，大陸交通部27日宣布，碼頭搬運工人等作業人員在搬運貨物的過程中，必須全程佩戴好口罩。裝卸來自於疫情發生地區的進口冷鏈食品時，也不得擅自開箱，不能隨意打開冷鏈食品包裝。

據上海《澎湃新聞》報導，大陸交通運輸部27日舉行11月例行記者會，孫文劍宣布，大陸將加強冷鏈物流渠道新冠肺炎疫情防控，堅決防止病毒通過交通運輸渠道傳播。

大陸多地近期接連在進口冷鏈商品包裝檢測出新冠病毒陽性。10月29日和30日，山東威海乳山、煙台和安丘均在進口凍豬肉外包裝中抽檢出核酸檢測呈陽性。

11月7日，山東德州市德城區在進口冷鏈食品常規抽檢中，也發現1份從天津港進口的冷凍豬肉製品外包裝標本有新冠病毒。

澎湃新聞指出，病毒在低溫潮濕環境中更容易存活，運輸海鮮等冷凍食品的冷藏貨櫃即可提供這樣的環境。

為此，交通運輸部已經接連發布「公路、水路進口冷鏈食品物流新冠病毒防控和消毒技術指南」和「港口及其一線人員新冠肺炎疫情防控工作指南（第四版）」兩份指南，進一步規範港口和進口冷鏈食品運輸的防疫工作。

孫文劍在27日記者會中表示，「指南」明確進口冷鏈食品的運輸企業要嚴格做好港口作業人員，以及司機、裝卸工、船員、引航員等冷鏈物流一線工作人員的安全防護，做好人員的健康登記、日常健康監測、安全防護用品配備、定期核酸檢測及消毒等相關工作，對高風險崗位人員正確穿脫防護服等進行專業培訓。

孫文劍並明確要求，碼頭搬運工人等作業人員在搬運貨物過程中需全程佩戴好口罩，避免貨物緊貼面部、手觸摸口鼻。同時在冷鏈物流運輸前後，對使用過的運輸工具及容器可能接觸過的部位要進行徹底消毒，如人手頻繁接觸的方向盤、車門把手等最有可能被病毒汙染的表面，均要定期消毒。

同時，相關業者也要安排或委托合格的消毒單位，對進口冷鏈食品車輛、船舶等載運工具，以及裝載過進口冷鏈食品的貨櫃內壁進行徹底消毒。