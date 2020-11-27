快訊

海軍中士深潛訓練突傳意外昏迷 加護病房裝葉克膜急救中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防新冠疫情 大陸要求：進口冷鏈搬運全程戴口罩

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸嚴防新冠病毒經由冷凍冷藏食品傳入，要求進口冷鏈搬運需全程戴口罩。新華社
大陸嚴防新冠病毒經由冷凍冷藏食品傳入，要求進口冷鏈搬運需全程戴口罩。新華社

大陸官方認定境外進口的冷凍、冷藏食品可以引發新冠病毒「物傳人」，為此，大陸交通部27日宣布，碼頭搬運工人等作業人員在搬運貨物的過程中，必須全程佩戴好口罩。裝卸來自於疫情發生地區的進口冷鏈食品時，也不得擅自開箱，不能隨意打開冷鏈食品包裝。

據上海《澎湃新聞》報導，大陸交通運輸部27日舉行11月例行記者會，孫文劍宣布，大陸將加強冷鏈物流渠道新冠肺炎疫情防控，堅決防止病毒通過交通運輸渠道傳播。

大陸多地近期接連在進口冷鏈商品包裝檢測出新冠病毒陽性。10月29日和30日，山東威海乳山、煙台和安丘均在進口凍豬肉外包裝中抽檢出核酸檢測呈陽性。

11月7日，山東德州市德城區在進口冷鏈食品常規抽檢中，也發現1份從天津港進口的冷凍豬肉製品外包裝標本有新冠病毒。

澎湃新聞指出，病毒在低溫潮濕環境中更容易存活，運輸海鮮等冷凍食品的冷藏貨櫃即可提供這樣的環境。

為此，交通運輸部已經接連發布「公路、水路進口冷鏈食品物流新冠病毒防控和消毒技術指南」和「港口及其一線人員新冠肺炎疫情防控工作指南（第四版）」兩份指南，進一步規範港口和進口冷鏈食品運輸的防疫工作。

孫文劍在27日記者會中表示，「指南」明確進口冷鏈食品的運輸企業要嚴格做好港口作業人員，以及司機、裝卸工、船員、引航員等冷鏈物流一線工作人員的安全防護，做好人員的健康登記、日常健康監測、安全防護用品配備、定期核酸檢測及消毒等相關工作，對高風險崗位人員正確穿脫防護服等進行專業培訓。

孫文劍並明確要求，碼頭搬運工人等作業人員在搬運貨物過程中需全程佩戴好口罩，避免貨物緊貼面部、手觸摸口鼻。同時在冷鏈物流運輸前後，對使用過的運輸工具及容器可能接觸過的部位要進行徹底消毒，如人手頻繁接觸的方向盤、車門把手等最有可能被病毒汙染的表面，均要定期消毒。

同時，相關業者也要安排或委托合格的消毒單位，對進口冷鏈食品車輛、船舶等載運工具，以及裝載過進口冷鏈食品的貨櫃內壁進行徹底消毒。

新冠肺炎

延伸閱讀

大陸對澳洲葡萄酒課徵反傾銷稅 最高達212.1%

全障運27日台東登場 國中小停課推秋冬防疫消毒

大陸發現：新冠疫情傳播「物傳人」、「人傳人」並存

進口冷鏈引爆疫情？天津突增4例本土新冠確診

相關新聞

收留乞丐卻被霸母姦妻 男怒殺分屍丟山野

江西男子熊某飛2014年犯下一宗殺人案，在今年被捕。據熊某飛交代，熊家早年收留流浪街頭的凌某青，但之後凌某青先後霸占了熊某飛的母親吳某、強姦熊某飛的妻子、打熊某飛的兒子。2014年熊某飛忍無可忍，將凌某青殺害並拋屍荒山。

宿舍管理員感恩節發糖果 遭學生舉報過洋節

昨日是感恩節，哈爾濱工業大學一名宿舍管理員為在這天表示感謝，要送學生糖果，卻被學生舉報公開搞「洋節」活動。哈爾濱工業大學...

長毛勝訴 香港法院：男犯須剪短髮屬性別歧視

香港終審法院今天針對一起男囚犯應否剪短頭髮作出根本性裁決，裁定本地監獄強行剪短男犯頭髮屬於性別歧視。這項裁決緣於有「長毛...

防新冠疫情 大陸要求：進口冷鏈搬運全程戴口罩

大陸官方認定境外進口的冷凍、冷藏食品可以引發新冠病毒「物傳人」，為此，大陸交通部27日宣布，碼頭搬運工人等作業人員在搬運...

方方：寫武漢日記沒要和誰作對 被批評也不後悔

入選BBC年度百大女性的方方近日表示，她寫武漢日記沒有要和誰做對，「無非是同情了個體，批評了政府」，對於因此遭受到批評，...

濰萊高鐵 通車

11月26日，濰萊高鐵開通運營，乘坐由平度開往濟南東的G9228次列車的乘客在首發儀式上留影。

陸戲曲電影 推動活化

「走過了百年光影歷程的中國戲曲電影將大有所為。」中國戲曲學院助理研究員李華裔認為，當前時代多元化發展，中國民眾的審美心理...

22歲楊超越落戶上海 她的「特殊人才」資格為何讓網民炸鍋？

被稱為「錦鯉女孩」的女歌手楊超越以「特殊人才」身分申請落戶上海臨港獲准。官方25日證實這項消息後，引發網民炸鍋，支持和批...

情殺？河南女紀委書記被殺害後拋屍黃河 嫌犯已落網

河南省新鄉市原陽縣福寧集鎮，女紀委書記鄧輝失蹤多日，警方近日在黃河撈出其遺體，疑因情感糾紛被殺害、分屍。偵查發現原陽縣李...

武漢理大研究生不堪壓迫自殺 時隔2年涉事導師疑又可招生

武漢理工大學研究生陶崇園前年在宿舍跳樓身亡，家屬其後揭發死者長期被導師王攀肆意使喚，甚至要求陶叫他作「爸爸」，令他精神崩...

浙官網檢索有漏洞 3個月竟罰逾18萬件嫖案

有網友日前在社交網站上發帖表示，在浙江政務服務網上搜索發現，浙江近三個多月有18萬多條關於賣淫嫖娼被罰案件，引起網友關注...

李亞鵬欠債案重審 稱遭脅迫才簽協議

李亞鵬被控欠債4000萬一案重審25日在北京市朝陽區人民法院開庭。庭審焦點主要有4000萬元的性質，以及簽署4000萬元...

熱門新聞

老翁釣到「背插4支箭」烏龜 真實身價高達78億

收留乞丐卻被霸母姦妻 男怒殺分屍丟山野

需求強勁訂單飽滿 中芯國際證實晶圓漲價

22歲楊超越落戶上海 她的「特殊人才」資格為何讓網民炸鍋？

進男浴室撞見長官沖澡 女清潔工無敲門罰款8700元

任正非呼籲榮耀手機擁抱台日韓企業 打倒華為

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。