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陸戲曲電影 推動活化

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

「走過了百年光影歷程的中國戲曲電影將大有所為。」中國戲曲學院助理研究員李華裔認為，當前時代多元化發展，中國民眾的審美心理也更加包容，越來越多的年輕人願意去親近戲曲、瞭解戲曲；同時，中國電影正在大步邁向國際，戲曲可以成為當中最獨特的一張中國文化名片。

據中新社報導，作為中國特有的電影門類，戲曲片伴隨中國電影從無到有，甚至一度是中國電影市場最具有票房號召力的影片類型之一。然而，隨著戲曲藝術傳承面臨危機，戲曲電影進入低產出甚至零產出低迷期。

近年來，中國戲曲電影迎來了發展新機遇，各劇種戲曲電影不斷湧現。在廣東，湧現出一批藝術性強、口碑反響好的粵劇電影，包括「花月影」、「白蛇傳·情」、「南越宮詞」等。「刑場上的婚禮」更是在今年入圍第33屆中國電影金雞獎最佳戲曲片提名。　　

第二屆新時代戲曲電影發展論壇日前在廣州增城1978電影小鎮舉辦，與會藝術家、專家紛紛出謀劃策，冀望推動中國戲曲電影在新時代下守正創新煥發活力。　　

戲曲電影被認為是立足新時代、繼承與發展中華戲曲藝術的重要載體。此次論壇上，潮劇表演藝術家姚璇秋表示，戲曲電影應把握當前歷史機遇，緊扣時代脈搏，用優秀戲劇文化資源為素材，通過戲曲電影的大舞台創作更多優秀的戲曲電影。

「現在中國每年生產戲曲電影將近200部，但有多少影片觀眾可以看到？」中國劇協分黨組成員、秘書長、一級巡視員崔偉指出，目前，中國戲曲電影在進行拍攝時的創作意識還不強，如果電影只是記錄手段的話，這種戲曲電影對人的感染力、作為電影作品的價值就會大打折扣。「我覺得戲劇電影，電影化還是最重要。」

廣州粵劇院院長余勇表示，當前戲曲電影多以戲劇傳承、文化保護角度創作，當中多數作品來自經典劇目改編，難以滿足當下觀眾的審美需求，因此在選材可以適當增加現代戲的電影改編。

電影 藝術家

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