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炫富網紅遇劫！3刀賊闖屋搜刮3600萬財物 半歲兒遭捏頭受傷

香港01 / 朱雅霜、余睿菁
蘇活躍於Instagram及Facebook的社交平台，更不時上載個人生活照，其Instagram有逾8萬名追蹤者。圖／取自蘇淼淼臉書
蘇活躍於Instagram及Facebook的社交平台，更不時上載個人生活照，其Instagram有逾8萬名追蹤者。圖／取自蘇淼淼臉書

25歲女網紅蘇淼淼Cry So香港長沙灣住所遭3賊入屋打劫，半歲兒慘捏頭受傷。她向《香港01》親述事發過程，指賊人持刀棍入屋，隨即制服工人及「捏住BB個頭」，再將她們三人綁於房中，大肆搜刮，其間又對她拳打腳踢逼供藏現金處，蘇淼淼聲稱劫匪最終搶走一批包括Richard Mille、勞力士等名錶，以及名牌手袋、一枚價值約200萬元鑽戒等首飾，被劫財物總值逾千萬港元（約3675萬元台幣）。她亦提供一段拍攝到三名劫匪樣貌的監視器片段，希望公眾協助緝捕。

蘇怒斥賊人傷害其子，令他額頭及面部有瘀傷，受驚「成晚喊」，為還兒子公道，懸紅200萬緝兇。她估計，因曾在網上分享購物照、生活照，懷疑住所被認出淪目標，但大廈保安未遵指示，放陌生男子上樓，促成事件令她十分氣憤。

蘇活躍於Instagram及Facebook的社交平台，更不時上載個人生活照。圖／取自蘇淼淼臉書
蘇活躍於Instagram及Facebook的社交平台，更不時上載個人生活照。圖／取自蘇淼淼臉書

蘇小姐表示，「（事發時）好危險呀，他們打我BB」。她稱，由於已要求保安員獲其批准，才可讓他人登門，故抱住BB的工人不為意，見有人撳鐘便開門，三賊隨即衝入屋，兩匪持刀，一人持棍，他們掩着工人的眼、口、鼻，令她難以呼吸，又「捏住我BB個頭，BB吊住，差啲跌落地下」，她聽到聲響走出廳，即時被綁雙手，與工人及BB被困嬰兒房中，並由一賊看守。

另外兩賊大肆搜刮，用蘇的行李箱裝起財物，其後返回嬰兒房，扯住其頭髮將她拖入主人房，毆打並質問「現金擺喺邊」，惟當時家中現金不多，一輪拳打腳踢後，她被綁起手腳困在房中，賊人將工人的現金及電話亦取走，最後將雲石枱阻擋大門並離開。

蘇指，賊人將其貴重物品全部掠走，包括多個名牌手袋、一批首飾、一枚價值約200萬港元的3卡鑽石戒指及一批名錶：Richard Mille（RM） 07白色、RM 011黑色、RM限量版棉花糖、勞力士Rainbow黄金鑽石字、Patek Philippe 5067，名牌手袋及手飾，總市價超過1000萬港元（約3675萬元台幣）。

蘇活躍於Instagram及Facebook的社交平台，更不時上載個人生活照。圖／取自蘇淼淼臉書
蘇活躍於Instagram及Facebook的社交平台，更不時上載個人生活照。圖／取自蘇淼淼臉書

蘇指，事件中最令她憤怒是BB被傷害，「一入門口即刻傷害我BB，我BB得6個月咋喎」，BB面部及額頭有瘀青，由於受驚，「BB成晚喊」，自己則無明顯表面傷痕。目前最重要是緝兇，她會懸紅200萬港元，其次才是尋回失物，「最緊要係我個BB，我個BB要一個公道，錢財身外物，傷害到我個仔就好大問題」。她又指，本港是法治之都，家中只有婦孺，三名男子入屋，萬一下次是發生命案或擄走BB，十分危險。

她強調不認識三名賊人，當中三賊年約40、50歲，兩賊身材高大。她估計，因為自己經常拍照上載，「買完嘢我會分享」，亦曾上載現金錢，部分照片拍得家中環境，或因而被認出，淪成為賊人目標。但她認為事件關鍵不在於分享，「我share唔share唔關事，好多人都會咁share，根本就係保安有問題，我住呢啲住宅，根本冇可能畀陌生男人上到我住宅！我畀得呢啲錢，竟然可以有呢啲事發生，我係好唔滿意，而且我係叮囑咗樓下個保安好多好多次！必須經過我同意及批准，先可以入得嚟。」

根據蘇提供的監視器畫面，兩名身穿深色上衣男子進入大廈時，表現淡定，一度坐在大堂等候，其後另一名男子抵達後，三人一同乘升降機上樓。

蘇活躍於Instagram及Facebook的社交平台，更不時上載個人生活照，其Instagram有逾8萬名追蹤者。除了性感照外，她不時上載名牌手袋和手錶照片，亦曾多次上載大疊金錢的照片，曾有網民質疑她炫富，但她未有理會批評。

事發昨日（24日）早上11時許，3名持刀男子闖入蘇位於荔枝角道873號「一號‧西九龍」寓所，將蘇、其6個月大的兒子及45歲外傭綁起，搶走一批名錶、手袋等財物，得手後逃去，其間曾拳打蘇。蘇其後自行鬆綁及報警求助。警方初步調查後，發現賊匪利用鄰座一個空置單位門卡進入大廈行劫，更懷疑匪幫曾在空置單位短暫逗留過，正循線索追緝3名涉案的中國籍男子。

延伸閱讀：

網紅蘇淼淼Cry So與BB及家傭　遭3刀匪入屋綁劫　失360萬港元財物

網紅遇劫｜3賊持門卡進出大廈　住戶證互通揭保安漏洞

文章授權轉載自《香港01》

網紅 香港 搶劫

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