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大陸嫦娥五號成功發射 文昌航天24歲首位女指揮走紅

香港01 / 姜庚宇
嫦娥五號任務連接器系統指揮員周承鈺。圖／取自中國青年網
嫦娥五號任務連接器系統指揮員周承鈺。圖／取自中國青年網

長征五號遙五火箭周二（24日）托舉着嫦娥五號探測器一飛衝天。在發射現場，一位年輕的女指揮員引起內媒和網民關注，她是嫦娥五號任務連接器系統指揮員周承鈺，是「95後」，也是中國文昌航天發射場有史以來第一位女性指揮員，發射場的同事們喜歡叫她「大姐」。

據《中國青年報》報導，「大姐」其實並不大——她出生於1996年，今年只有24歲。這個來自貴州土家族的小姑娘，在一個將近80人的隊伍裡，是年齡最小的幾人之一。但自從她開玩笑讓一個年紀相當的同事叫她姐姐，其他人就都開始叫她「大姐」。

報道指，「大姐」能當姐，絕不僅僅是一句玩笑話，在尖端的航天人群體裏，「大姐」自有她的故事和魅力。

跑步贏過半男同事　一天爬4次「天梯」

「大姐」剛到文昌航天發射場工作時，大家覺得她嬌小可愛，經常照顧着她。直到一次3公里跑步測試，她以極強的耐力和速度贏了過半數男同事，大家對她刮目相看。工作中，她也是以「啃硬骨頭」著稱。有人說，「大姐」的出現，「完全顛覆了整個單位對女娃的刻板印象」。

在此前的長征五號遙三火箭測試任務中，「大姐」的崗位被安排在位於臍帶塔15層的二級連接器配氣台。通往15層的路，是傾角接近90度的180多級鋼鐵台階，很多地方難以直立行走，必須手腳並用才能爬上去。文昌航天發射場工作人員表示，用「天梯」來形容這段路並不為過，走一次就要大汗淋漓，但「大姐」需要每天來回4趟。

報道稱，15層的工作環境，更是讓多數人膽戰心驚——不足8平米的測試間，設置了2個配氣台、4個轉接盒以及上百根電纜和供氣管路。工作期間，這個地方只能容納3個人，連坐的地方都沒有，而且充滿了高壓氣體流動的嘈雜聲。更讓人抓狂的是，這裏沒有冷氣。

文昌航天發射場科技人員表示，這種工作環境，連一些男同事都不敢輕易嘗試，「大姐」卻在這裡整整幹了60天，從來沒有抱怨過一次，更沒有遲到過一次，成功把二級連接器配氣台這個「邊緣崗位」，打造成了「黨員先鋒崗」，並順利完成了長征五號火箭的復飛之戰。

2年換崗5次　「嫦五」任務首擔當指揮員

在文昌航天發射場動力系統的隊伍裏，周承鈺是目前為止換崗最為頻繁的一個人。過去兩年，她一共參加了5次測試發射任務，由於任務需要，她在每次任務中的崗位都不一樣：一級連接器配氣台、二級連接器配氣台、後端工作站、動力箭上、連接器指揮。

「嫦娥五號」發射任務中，「大姐」擔任指揮的連接器系統，是發射場兩大系統（動力系統和加注系統）的「紐帶」和「命門」。據文昌航天發射場科技人員介紹，連接器系統具有工作原理複雜，設備分布廣、協調接口多等特點，一不小心就會踩到「雷」，作為指揮員，承受的壓力非常之大。

報道指出，整個連接器系統一共有30多個操作人員，「大姐」這個指揮員是團隊裡唯一一個女性。做指揮員並不容易，在任務開始時的液氮調試階段，「大姐」每天在發射塔上下奔走，協調各種工作，幾天下來，腳也腫了，喉嚨也啞了。

報道稱，在休息一晚後，她繼續帶着一幫男同事在塔上做測試。在「空調脫落測試」過程中，由於管路太重，「大姐」看到操作手幹得吃力，就直接上手幫忙搬運幾十公斤的管路。毫不嬌氣的「大姐」，再一次征服了現場所有人。

「大姐」周承鈺的故事也令不少網民讚不絕口：

96年我的天，這是甚麼天才少女

才24歲，中國航天未來可期啊

96年的……未來二三十年中國航天這是要彎道超車了

感謝前輩的砥礪前行，未來就是這樣一代又一代的年輕人去拚搏出來的。

太牛了，不服不行

大陸嫦娥五號探測器24日4時30分成功發射。新華社
大陸嫦娥五號探測器24日4時30分成功發射。新華社

延伸閱讀：

「長五遙五」運載火箭轉運至發射區　11月下旬發射「嫦五」探測器

美媒：中國正研製「快舟31」固體火箭　直徑4米載荷70噸

文章授權轉載自《香港01》

青年 火箭

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