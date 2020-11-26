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江蘇南京／佛頂聖境 牛首山 佛頂宮

聯合報 / 記者胡明揚／專題報導
佛頂宮外觀，莊嚴大氣。 圖／本報南京傳真
佛頂宮外觀，莊嚴大氣。 圖／本報南京傳真

牛首山位於南京市南郊，因山頂突出的雙峰相對峙，恰似牛頭雙角而得名，又名天闕山，民間稱為牛頭山。歷史上的牛首山佛禪淵源深厚，唐代與西北之清涼山（今五台山）、西南之峨眉山，並稱為中國佛教三大聖道場，也是佛教禪宗「牛頭宗」的發源地和開教處，更是當今世界僅存、世間唯一的釋迦牟尼佛頂骨舍利供奉地。

牛首山文化旅遊區的建立，主要是為了供奉世界佛教界至高聖物釋迦牟尼佛頂骨舍利。旅遊區有佛頂宮、佛頂塔、佛頂寺等，而佛頂骨舍利供奉在佛頂宮位於地下44米的舍利藏宮中心區藏宮大殿。

據典籍記載，兩千多年前釋迦牟尼佛涅槃後，留下了佛牙、佛指、佛頂骨等不同類型的佛真身舍利，其中以佛頂骨舍利最珍貴，在佛教中是至高無上智慧的象徵；是目前為止，全世界發現的唯一一枚。2010年，佛頂骨舍利在南京盛世重光，2015年10月，正式迎請至佛頂宮內長期供奉。

供奉佛頂骨舍利的舍利藏宮，以暗色調為主，營造莊重、神秘的氛圍。長廊長66米，根據六波羅密的供養內涵布局。

舍利藏宮，供奉佛頂骨舍利。 圖／本報南京傳真
舍利藏宮，供奉佛頂骨舍利。 圖／本報南京傳真

佛頂宮單體建築面積約13.6萬平米，外部空間分為大穹頂、小穹頂和佛頂摩崖三大部分。大穹頂長度為120米，形如佛祖袈裟，既與牛首東峰呼應，又覆蓋在地宮小穹頂之上，象徵佛祖無量加持。小穹頂整體猶如佛祖髮髻，單個為雙手合十造型，寓意千萬信眾對佛祖供養。

佛頂宮內部空間共九層，地上三層、地下六層。禪境大觀呈橢圓形，核心是禪文化，由佛出生的禪境花園、成道的禪境花園和中間的蓮花劇場三部分組成，共同表現了佛祖一生的故事。沿著佛陀修行的足跡，讓人們感悟釋迦牟尼成佛的奇跡。

千佛殿以紅色、黃色和暗金色為主色調，整個空間呈穹窿狀，平面為橢圓形，外圈有萬佛廊。千佛殿依照華藏世界的五方五佛來布局，以代表金剛界大日如來的舍利聖塔為中心，加之聖塔上的四波羅蜜菩薩、對稱於環廊四周的四方佛、慧門十六尊菩薩、四攝菩薩和八內外供養菩薩，立體呈現了佛教密宗金剛界曼荼羅第四供養會的神聖場景。

萬佛廊由地下三、四、五層構成。地下第三層重點表現中國佛教文化，有兩條經文偈語走廊和十六幅絹裱工筆畫。地下第四層展現印度佛教文化，環廊內設有二十諸天，以及七面表現印度佛教教義故事漆畫。地下第五層主題為佛陀本生與舍利文化，包括展示佛教舍利文化多媒體視頻、十幅賢劫十六尊瓷板畫，以及八大靈塔和相關實物展陳。

佛頂塔，塔高88米，九級四面，唐代風格建築，是佛頂聖境的標誌性建築之一。

「佛頂摩崖．文殊聖山」，因整個摩崖位於牛首山西峰佛頂宮大穹頂袈裟護持之下而得名。分上下兩層，上層依照北方石窟形態，取天然巨石雕鑿十三座大小石窟；下層以各種淺深浮雕和經文石刻為主，上下兩層合為一隻巨型佛手。

千佛殿，以代表金剛界大日如來的舍利聖塔為中心。 圖／本報南京傳真
千佛殿，以代表金剛界大日如來的舍利聖塔為中心。 圖／本報南京傳真
舍利藏宮，長廊長66米，根據六波羅密的供養內涵布局。 圖／本報南京傳真
舍利藏宮，長廊長66米，根據六波羅密的供養內涵布局。 圖／本報南京傳真

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