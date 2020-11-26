聽新聞
test
0:00 / 0:00

江蘇南京／牛首山水間 歷史遺址

聯合報 / 記者胡明揚／專題報導
佛頂摩崖．文殊聖山 圖／本報南京傳真
佛頂摩崖．文殊聖山 圖／本報南京傳真

牛首山文化旅遊區除了宣揚佛教文化外，還有牛頭禪文化園、鄭和文化園、南唐二陵、岳飛抗金故壘等諸多歷史遺址。

牛頭禪文化園是在宏覺寺遺址上建造。宏覺寺是牛頭宗的發源地，初建於南朝梁武帝天監二年，原名佛窟寺，又稱弘覺寺；清代為避乾隆帝弘曆名諱，改稱宏覺寺。

牛頭禪文化園核心景點弘覺寺塔，高45米，七級八面，是南京現存最古老的一座仿木結構的磚塔。1956年在弘覺寺塔地宮出土的鎏金喇嘛塔，是南京博物院的鎮院之寶之一。塔高0.35米，須彌座高0.16米，塔底刻有「金陵牛首山弘覺禪寺永充供養」，和「佛弟子御用監太監李福善奉施」題記。同時出土的還有玉瓶、金睡佛、青瓷罐等文物。

鄭和文化園，是明代「七下西洋」三寶太監鄭和墓。據清同治「上江兩縣」記載：「牛首山有太監鄭和墓，永樂年命下西洋，宣德初覆命，卒於古里，賜葬山麓。」鄭和去世後，賜葬牛首山。1985年修茸後的鄭和墓，為青石砌成的馬蹄形墓園，墓蓋石上雕飾雲錦、蓮花圖案，墓後牆鑲嵌石碑，陰刻隸書「鄭和之墓」。

鄭和文化園之鄭和塑像 圖／本報南京傳真
鄭和文化園之鄭和塑像 圖／本報南京傳真

南唐二陵，位於牛首山南麓，是南唐李昪與皇后宋氏的「欽陵」，以及中主李璟與皇后鍾氏的「順陵」，是五代十國時期規模最大的帝王陵墓。南唐二陵共出土文物近600件，其中以刻字填金的玉質「哀冊」最珍貴，它記錄了帝后的祭文，也是判定墓主身分的主要依據。

南宋建炎四年四月，金兀朮率金軍逼近建康，岳飛在牛首山設伏，構築石壘，大敗金兀朮大軍。岳飛抗金故壘，就是岳飛牛首山大戰金兀朮時，用赤褐色石塊壘成的圍牆。圍牆底寬0.5米，高約1.5米，蜿蜒起伏，高低錯落。

李瑞清墓，位於牛首山雪梅嶺東側。李瑞清是清末民初著名學者、教育家、書法家和字畫鑒賞家，是中國現代美術教育的先驅，中國現代高等師範教育的開拓者。光緒年間中進士，清亡民初，晚年以賣字鬻畫為生。他對書法藝術源流有獨到見解，真、草、隸、篆諸字體皆精，善畫山水人物，尤擅長古畫鑒賞。門下桃李芬芳，國畫大師張大千出其門下。

佛頂寺大殿 圖／本報南京傳真
佛頂寺大殿 圖／本報南京傳真

延伸閱讀

爸退休每天看國中課本古人長相都認得 兒嚇傻：決定幫他報名會考！

河南開封／吃汴美食 享味蕾盛宴

「燕雲台」喪夫又喪子 佘詩曼悲喊3聲：孤寡！

唐嫣晉升太后「越級打怪」 網友樂喊：事業線大開！

相關新聞

炫富網紅遇劫！3刀賊闖屋搜刮3600萬財物 半歲兒遭捏頭受傷

25歲女網紅蘇淼淼Cry So香港長沙灣住所遭3賊入屋打劫，半歲兒慘捏頭受傷。她向《香港01》親述事發過程，指賊人持刀棍入屋，隨即制服工人及「捏住BB個頭」，再將她們三人綁於房中，大肆搜刮

江蘇南京／一座牛首山 半部南京史

「一座牛首山，半部南京史。」牛首山位於南京市江寧區境內，地處南京「六朝古都」南北中軸線上，是金陵四大名勝之一。

江蘇南京／牛首山水間 歷史遺址

牛首山文化旅遊區除了宣揚佛教文化外，還有牛頭禪文化園、鄭和文化園、南唐二陵、岳飛抗金故壘等諸多歷史遺址。

江蘇南京／佛頂聖境 牛首山 佛頂宮

牛首山位於南京市南郊，因山頂突出的雙峰相對峙，恰似牛頭雙角而得名，又名天闕山，民間稱為牛頭山。歷史上的牛首山佛禪淵源深厚，唐代與西北之清涼山（今五台山）、西南之峨眉山，並稱為中國佛教三大聖道場，也是佛教禪宗「牛頭宗」的發源地和開教處，更是當今世界僅存、世間唯一的釋迦牟尼佛頂骨舍利供奉地。

大陸嫦娥五號成功發射 文昌航天24歲首位女指揮走紅

長征五號遙五火箭周二（24日）托舉着嫦娥五號探測器一飛衝天。在發射現場，一位年輕的女指揮員引起內媒和網民關注，她是嫦娥五號任務連接器系統指揮員周承鈺，是「95後」，也是中國文昌航天發射場有史以來第一位女性指揮員...

盜取11具遺體器官 大陸4醫師轉賣移植遭判刑

大陸近期破獲並判決一起盜取屍體器官再販售移植案，共涉及11名死者及4名醫師，主謀是一名博士級外科醫師，多人已被判處二年四...

心酸！湖北佝僂婦現金繳醫保被冷拒 國務院說話了

一段「老人冒雨去交醫保，被告知不收現金」的影片近日衝上熱搜。一位湖北宜昌的老人冒雨交醫保費用，卻因窗口不收現金被拒，「要...

老人不會手機購火車票急下跪 陸國務院放大招20條具體舉措

疫情暴發前，安徽宿遷一位大爺因為不會用手機購票跑了六趟火車站，他急得給工作人員下跪。在中國，逾億的老人正面臨不會用智慧手...

產業規模破百億人民幣 揭密陸賽鴿江湖

一隻名為New Kim的比利時雌性賽鴿日前被中國買家以160萬歐元買下，刷新世界賽鴿拍賣價最高紀錄。天價賽鴿的背後，是一...

周星馳遭前女友追巨款 顧問費月薪7.4萬

知名港星周星馳遭前女友于文鳳追討港幣7,000萬元，雙方對簿公堂，周星馳25日首度出庭抗辯。談及2004年2月星輝海外和...

陸航天局：規畫設國際月球科研站

大陸近日發射運送嫦娥五號探測器上月球，航空科技邁大步，大陸國家航天局秘書長許洪亮25日在「2020文昌國際航空航天論壇」...

女因不孕遭夫家虐死 家屬收幾千塊將骨灰「配陰婚」

中國大陸山東德州禹城22歲女子方洋洋因無法懷孕，去年1月被夫家毆打虐待致死。死者家翁張吉林、家姑劉蘭英及丈夫張丙犯虐待罪成，一審分別獲刑3年、2年2個月及緩刑3年。方家不滿判決而上訴，目前，該案件已經在禹城市人民法院重審。

熱門新聞

台師大前教授施正屏 遭大陸依間諜罪判刑4年

兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事

華為向員工放狠話：誰再建言造車 可調離崗位

中天撤照 人民日報：台灣的民主、自由淪為笑話

千萬房產送水果攤老闆 房主家屬：看新聞才知道

蘇貞昌列台獨份子清單？ 陸國台辦：這筆帳一定清算

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。