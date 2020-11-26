江蘇南京／牛首山水間 歷史遺址

牛首山文化旅遊區除了宣揚佛教文化外，還有牛頭禪文化園、鄭和文化園、南唐二陵、岳飛抗金故壘等諸多歷史遺址。

牛頭禪文化園是在宏覺寺遺址上建造。宏覺寺是牛頭宗的發源地，初建於南朝梁武帝天監二年，原名佛窟寺，又稱弘覺寺；清代為避乾隆帝弘曆名諱，改稱宏覺寺。

牛頭禪文化園核心景點弘覺寺塔，高45米，七級八面，是南京現存最古老的一座仿木結構的磚塔。1956年在弘覺寺塔地宮出土的鎏金喇嘛塔，是南京博物院的鎮院之寶之一。塔高0.35米，須彌座高0.16米，塔底刻有「金陵牛首山弘覺禪寺永充供養」，和「佛弟子御用監太監李福善奉施」題記。同時出土的還有玉瓶、金睡佛、青瓷罐等文物。

鄭和文化園，是明代「七下西洋」三寶太監鄭和墓。據清同治「上江兩縣」記載：「牛首山有太監鄭和墓，永樂年命下西洋，宣德初覆命，卒於古里，賜葬山麓。」鄭和去世後，賜葬牛首山。1985年修茸後的鄭和墓，為青石砌成的馬蹄形墓園，墓蓋石上雕飾雲錦、蓮花圖案，墓後牆鑲嵌石碑，陰刻隸書「鄭和之墓」。

鄭和文化園之鄭和塑像 圖／本報南京傳真

南唐二陵，位於牛首山南麓，是南唐李昪與皇后宋氏的「欽陵」，以及中主李璟與皇后鍾氏的「順陵」，是五代十國時期規模最大的帝王陵墓。南唐二陵共出土文物近600件，其中以刻字填金的玉質「哀冊」最珍貴，它記錄了帝后的祭文，也是判定墓主身分的主要依據。

南宋建炎四年四月，金兀朮率金軍逼近建康，岳飛在牛首山設伏，構築石壘，大敗金兀朮大軍。岳飛抗金故壘，就是岳飛牛首山大戰金兀朮時，用赤褐色石塊壘成的圍牆。圍牆底寬0.5米，高約1.5米，蜿蜒起伏，高低錯落。

李瑞清墓，位於牛首山雪梅嶺東側。李瑞清是清末民初著名學者、教育家、書法家和字畫鑒賞家，是中國現代美術教育的先驅，中國現代高等師範教育的開拓者。光緒年間中進士，清亡民初，晚年以賣字鬻畫為生。他對書法藝術源流有獨到見解，真、草、隸、篆諸字體皆精，善畫山水人物，尤擅長古畫鑒賞。門下桃李芬芳，國畫大師張大千出其門下。