聽新聞
test
0:00 / 0:00

江蘇南京／一座牛首山 半部南京史

聯合報 / 記者胡明揚／專題報導
岳飛抗金故壘 圖／本報南京傳真
岳飛抗金故壘 圖／本報南京傳真

南唐二陵，五代十國時期規模最大的帝王陵墓。 圖／本報南京傳真
南唐二陵，五代十國時期規模最大的帝王陵墓。 圖／本報南京傳真
「一座牛首山，半部南京史。」牛首山位於南京市江寧區境內，地處南京「六朝古都」南北中軸線上，是金陵四大名勝之一。

「金陵多佳山，以牛首為最。」牛首山山水資源豐富，自然風光秀美。南京人有「春牛首」習俗，2007年，牛首山踏春習俗被列入南京首批非物質文化遺產名錄。

清乾隆年間，牛首煙嵐、獻花清興、祖堂振錫，名列金陵四十八景；以一山而擁三景，足見風光之盛。歷代文人雅士遊歷牛首山後，留下了眾多詩詞，常有「金陵多佳山，尤以牛首為最」讚歎。牛首山歷史古跡遺存眾多，有南唐二陵、宏覺寺、弘覺寺塔、岳飛抗金故壘、鄭和墓、摩崖石刻、鄭和文化園等。

牛首山文化旅遊區以「補天闕、藏地宮、修聖道、現雙塔、興佛寺、弘文化」為核心設計理念，全面保護牛首山歷史文化遺存，修復牛首山自然生態景觀。旅遊區涵蓋佛頂聖境、寶相獻花、隱龍禪谷、謐境禪林、天闕小鎮五大區，打造融佛禪文化、金陵文化、生態景觀為一體的生態勝景、文化聖境、休閒勝地。

牛首山是一座佛教名山。南朝梁代高僧寶志和尚曾對梁武帝說，牛首山是文殊菩薩的冬宮，相傳文殊菩薩曾領一萬菩薩冬居於此。牛首山第一座寺廟佛窟寺，也修建於梁代。

延伸閱讀

「旭日旗」現南京師大！校方回應…網罵：當別人傻子？

熊貓、貓頭鷹 南京畫上樹

消費力前10大 重慶第3 深圳居5

【閱讀‧歷史】齊邦媛／弦歌不輟在戰火中國

相關新聞

炫富網紅遇劫！3刀賊闖屋搜刮3600萬財物 半歲兒遭捏頭受傷

25歲女網紅蘇淼淼Cry So香港長沙灣住所遭3賊入屋打劫，半歲兒慘捏頭受傷。她向《香港01》親述事發過程，指賊人持刀棍入屋，隨即制服工人及「捏住BB個頭」，再將她們三人綁於房中，大肆搜刮

江蘇南京／一座牛首山 半部南京史

「一座牛首山，半部南京史。」牛首山位於南京市江寧區境內，地處南京「六朝古都」南北中軸線上，是金陵四大名勝之一。

江蘇南京／牛首山水間 歷史遺址

牛首山文化旅遊區除了宣揚佛教文化外，還有牛頭禪文化園、鄭和文化園、南唐二陵、岳飛抗金故壘等諸多歷史遺址。

江蘇南京／佛頂聖境 牛首山 佛頂宮

牛首山位於南京市南郊，因山頂突出的雙峰相對峙，恰似牛頭雙角而得名，又名天闕山，民間稱為牛頭山。歷史上的牛首山佛禪淵源深厚，唐代與西北之清涼山（今五台山）、西南之峨眉山，並稱為中國佛教三大聖道場，也是佛教禪宗「牛頭宗」的發源地和開教處，更是當今世界僅存、世間唯一的釋迦牟尼佛頂骨舍利供奉地。

大陸嫦娥五號成功發射 文昌航天24歲首位女指揮走紅

長征五號遙五火箭周二（24日）托舉着嫦娥五號探測器一飛衝天。在發射現場，一位年輕的女指揮員引起內媒和網民關注，她是嫦娥五號任務連接器系統指揮員周承鈺，是「95後」，也是中國文昌航天發射場有史以來第一位女性指揮員...

盜取11具遺體器官 大陸4醫師轉賣移植遭判刑

大陸近期破獲並判決一起盜取屍體器官再販售移植案，共涉及11名死者及4名醫師，主謀是一名博士級外科醫師，多人已被判處二年四...

心酸！湖北佝僂婦現金繳醫保被冷拒 國務院說話了

一段「老人冒雨去交醫保，被告知不收現金」的影片近日衝上熱搜。一位湖北宜昌的老人冒雨交醫保費用，卻因窗口不收現金被拒，「要...

老人不會手機購火車票急下跪 陸國務院放大招20條具體舉措

疫情暴發前，安徽宿遷一位大爺因為不會用手機購票跑了六趟火車站，他急得給工作人員下跪。在中國，逾億的老人正面臨不會用智慧手...

產業規模破百億人民幣 揭密陸賽鴿江湖

一隻名為New Kim的比利時雌性賽鴿日前被中國買家以160萬歐元買下，刷新世界賽鴿拍賣價最高紀錄。天價賽鴿的背後，是一...

周星馳遭前女友追巨款 顧問費月薪7.4萬

知名港星周星馳遭前女友于文鳳追討港幣7,000萬元，雙方對簿公堂，周星馳25日首度出庭抗辯。談及2004年2月星輝海外和...

陸航天局：規畫設國際月球科研站

大陸近日發射運送嫦娥五號探測器上月球，航空科技邁大步，大陸國家航天局秘書長許洪亮25日在「2020文昌國際航空航天論壇」...

女因不孕遭夫家虐死 家屬收幾千塊將骨灰「配陰婚」

中國大陸山東德州禹城22歲女子方洋洋因無法懷孕，去年1月被夫家毆打虐待致死。死者家翁張吉林、家姑劉蘭英及丈夫張丙犯虐待罪成，一審分別獲刑3年、2年2個月及緩刑3年。方家不滿判決而上訴，目前，該案件已經在禹城市人民法院重審。

熱門新聞

台師大前教授施正屏 遭大陸依間諜罪判刑4年

兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事

華為向員工放狠話：誰再建言造車 可調離崗位

中天撤照 人民日報：台灣的民主、自由淪為笑話

千萬房產送水果攤老闆 房主家屬：看新聞才知道

蘇貞昌列台獨份子清單？ 陸國台辦：這筆帳一定清算

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。