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江蘇南京／一座牛首山 半部南京史
「一座牛首山，半部南京史。」牛首山位於南京市江寧區境內，地處南京「六朝古都」南北中軸線上，是金陵四大名勝之一。
「金陵多佳山，以牛首為最。」牛首山山水資源豐富，自然風光秀美。南京人有「春牛首」習俗，2007年，牛首山踏春習俗被列入南京首批非物質文化遺產名錄。
清乾隆年間，牛首煙嵐、獻花清興、祖堂振錫，名列金陵四十八景；以一山而擁三景，足見風光之盛。歷代文人雅士遊歷牛首山後，留下了眾多詩詞，常有「金陵多佳山，尤以牛首為最」讚歎。牛首山歷史古跡遺存眾多，有南唐二陵、宏覺寺、弘覺寺塔、岳飛抗金故壘、鄭和墓、摩崖石刻、鄭和文化園等。
牛首山文化旅遊區以「補天闕、藏地宮、修聖道、現雙塔、興佛寺、弘文化」為核心設計理念，全面保護牛首山歷史文化遺存，修復牛首山自然生態景觀。旅遊區涵蓋佛頂聖境、寶相獻花、隱龍禪谷、謐境禪林、天闕小鎮五大區，打造融佛禪文化、金陵文化、生態景觀為一體的生態勝景、文化聖境、休閒勝地。
牛首山是一座佛教名山。南朝梁代高僧寶志和尚曾對梁武帝說，牛首山是文殊菩薩的冬宮，相傳文殊菩薩曾領一萬菩薩冬居於此。牛首山第一座寺廟佛窟寺，也修建於梁代。
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