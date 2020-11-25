聽新聞
test
0:00 / 0:00
周星馳遭前女友追巨款 顧問費月薪7.4萬
知名港星周星馳遭前女友于文鳳追討港幣7,000萬元，雙方對簿公堂，周星馳25日首度出庭抗辯。談及2004年2月星輝海外和于文鳳公司所簽下的協議，周星馳同意協議非僱傭合約，他當時以月薪港幣2萬元（約新台幣7.4萬元）聘用于為投資顧問。
星島日報報導，他否認主動要求于文鳳為他全職工作，而且他也忘了港幣2萬元是根據什麼訂的，但他深信自己不是提出港幣2萬元的一方。于文鳳之前的兩份工作月薪超過港幣2萬元，至於為何她願意降價為周星馳效勞，他解釋：「如果佢願意（她願意），又喜歡，依樣先係最重要。」
周星馳提及於1996年創立星輝海外有限公司，主要是處理電影業務。周星馳坦承和于文鳳交往後，于文鳳幫手處理業務，二人大約於1998年開始戀情，于文鳳幫手處理電影業務，約在2000年初才幫忙處理公司業務。
周星馳在法庭午休期間，陪同代表律師團隊在法院食堂用膳，他指自己首度到訪高等法院。有市民在休庭期間給周星馳送上兩個李小龍模型。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言