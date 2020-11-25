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周星馳遭前女友追巨款 顧問費月薪7.4萬

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
知名港星周星馳遭前女友于文鳳追討港幣7,000萬元，雙方對簿公堂。騰訊網
知名港星周星馳遭前女友于文鳳追討港幣7,000萬元，雙方對簿公堂。騰訊網

知名港星周星馳遭前女友于文鳳追討港幣7,000萬元，雙方對簿公堂，周星馳25日首度出庭抗辯。談及2004年2月星輝海外和于文鳳公司所簽下的協議，周星馳同意協議非僱傭合約，他當時以月薪港幣2萬元（約新台幣7.4萬元）聘用于為投資顧問。

星島日報報導，他否認主動要求于文鳳為他全職工作，而且他也忘了港幣2萬元是根據什麼訂的，但他深信自己不是提出港幣2萬元的一方。于文鳳之前的兩份工作月薪超過港幣2萬元，至於為何她願意降價為周星馳效勞，他解釋：「如果佢願意（她願意），又喜歡，依樣先係最重要。」

周星馳提及於1996年創立星輝海外有限公司，主要是處理電影業務。周星馳坦承和于文鳳交往後，于文鳳幫手處理業務，二人大約於1998年開始戀情，于文鳳幫手處理電影業務，約在2000年初才幫忙處理公司業務。

周星馳在法庭午休期間，陪同代表律師團隊在法院食堂用膳，他指自己首度到訪高等法院。有市民在休庭期間給周星馳送上兩個李小龍模型。

電影 周星馳

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