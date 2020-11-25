女因不孕遭夫家虐死 家屬收幾千塊將骨灰「配陰婚」

中國大陸山東德州禹城22歲女子方洋洋因無法懷孕，去年1月被夫家毆打虐待致死。死者家翁張吉林、家姑劉蘭英及丈夫張丙犯虐待罪成，一審分別獲刑3年、2年2個月及緩刑3年。方家不滿判決而上訴，目前，該案件已經在禹城市人民法院重審。

此案經媒體報導，引發社會關注。當地村民對媒體指出，方洋洋本人反應較遲鈍，有消息還稱其可能有精神疾病；方的母親是智力障礙人士，是早年「被人從火車站領回來」嫁給其父。

媒體採訪發現，方洋洋死亡後，其火化後的骨灰已經被家人交給別人「配陰婚」，其家人為此「收了幾千塊的喪葬費，沒要聘金」。其家人表示：「為了洋洋死後在地下不孤單，有個伴兒」。

方洋洋出生於1997年。2016年，她嫁給了張丙。據稱，無論是張家還是方家，對這樁婚事都相當滿意，兩家條件都不太好，但也「般配」。

方洋洋的父親和叔叔是村裡的「老光棍」。加上方父的弟弟，方家一家四口的生活全靠父親務農，每年的收入有5000元（人民幣，下同）左右。

方洋洋父親四十五歲時娶了「被人從火車站領回來」的流浪女——精神發育遲緩，智力低下的母親楊蘭。楊蘭連自己的籍貫都搞不清楚，至今也沒有理解女兒已經死去的事實。她看著女兒的照片，一會說這是洋洋，下一秒又會把照片扔了，說不認識。

當地村民告訴媒體，方洋洋是個漂亮的女孩，「在村裡算得上數一數二」，白白胖胖、眼睛大大的、個子也很高。她脾氣也很好，別人欺負她從來不生氣，別人叫她傻大個，她讀書成績不好，只念到小學三年級。不過，除了平時反應有些遲鈍，「有點笨」之外，和其他人也沒有什麼不同。村民還指，方父對於方洋洋頗為疼愛，雖然家中條件不好，但一直盡力保證方洋洋的飲食衣物等。

張家則在隔壁村經營著一家童裝店，也是村裡比較貧困的家庭，他們娶不起其他要車、要房的女孩，方家只是聘金相對高一些，他們覺得很合適。

方洋洋的鄰居拿出了2016年方洋洋結婚現場的短片，雙方看上去都很高興。但在結婚的第一年裡，方洋洋一直沒有懷上孩子，這讓張家人非常失望。

丈夫和家姑帶著方洋洋去醫院做檢查，他們稱「通過醫院檢查和在方莊村打聽得知，方洋洋流過產，不能再懷孕。」對此，方家人表示否認，稱流產並非事實。

張家人非常不滿，他們說，為了娶這個媳婦，他們已經花了13萬，其中10萬都是借債，此後方洋洋就成了張家的「出氣筒」。方洋洋一開始還會反抗，後來她開始害怕，只是說「別打我了，我聽話了」。

直到去年一月，方洋洋不堪虐待死亡，方身高1米76，臨終卻只剩得60斤。

方洋洋死後，張家三口被刑事拘捕。不過，家翁張吉林，僅僅以虐待罪被判囚3年，家姑劉蘭英則僅獲刑2年2個月，丈夫張丙甚至只被判3年緩刑，處民事賠償4萬2千餘元。

方家人不服上訴，此後，德州市中院裁定撤銷原判決，將該案發回重審。

不過，方洋洋本人的苦難似乎還並未結束。《北京青年報》發現，在方洋洋的遺體在火化前，方家提前給她安排好了陰婚。陰婚即冥婚，指家人為去世的未婚者「完婚」。

方的表哥謝樹雷稱，這是當地的習俗，村裡有人來找，家裡也有安排，「收了幾千塊的喪葬費，沒要聘金」。謝樹雷說，配婚對像的親屬，從殯儀館直接抱走了洋洋的骨灰盒，讓她和死去的兒子一起下葬。那裡距方莊較遠，方家人沒去看過。村多位村干部和村民都聽說過此事，他們也認可這種傳統。

謝樹雷稱，這是「為了洋洋死後在地下不孤單，有個伴兒，這也是對死者的一個安慰」。

網民評論：「婆家本沒把這女孩當人看，娶回家就是個生育工具，當她沒有這個作用了，就用來當做發泄的工具，太殘暴，這家人動物不如。」、「當地基層干部是干啥吃的，不相信沒聽說。誰轄區的？撤掉撤掉撤掉！」、「看過那麼多荒誕離奇的電視劇，第一次覺得更荒唐的是人間。」、「生於拐賣（她很可能是她爸爸買了她媽媽生下來的），死於虐待（婆家虐待），葬於被賣（死了還要配陰婚），被嫌棄的洋洋的一生。」、「2020年發生的事？簡直不敢相信，有關部門不管管陰婚這種事？！」

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文章授權轉載自《香港01》