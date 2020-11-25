北京大興機場綜保區 昨天揭牌

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
北京大興國際機場綜合保稅區11月24日正式揭牌，這標誌著中國大陸唯一一個跨省市綜合保稅區正式設立。（中新社）
北京大興國際機場綜合保稅區11月24日正式揭牌，這標誌著中國大陸唯一一個跨省市綜合保稅區正式設立。（中新社）

北京大興國際機場綜合保稅區24日正式揭牌，這是中國大陸首個跨省級行政區域建設的海關特殊監管區域。

新華社報導，大興機場綜保區規劃面積4.35平方公里，分為口岸功能區和保稅功能區兩個部分，面積分別約為0.83平方公里和3.52平方公里。大興機場綜保區未來將重點發展現代物流、國際貿易、保稅加工、保稅服務等業務，加快啟動國際醫藥研發孵化器等平台載體建設，發展跨境電商、數字經濟等新業態。

大陸國務院批覆指出，大興機場綜保區要發揮區位優勢和政策優勢，發展保稅加工、保稅物流、保稅服務等業務。要堅持以工業用地為主，嚴格執行工業項目建設用地控制指標和招標拍賣掛牌出讓制度，嚴禁商業房地產開發，在節約集約利用土地資源的前提下進行建設。

大興機場綜保區實行封閉管理。經相關部門驗收合格後，享受現行綜保區相關稅收和外匯管理政策，包括除法律、法規和現行政策另有規定外，境外貨物入區保稅或免稅；貨物出區進入境內區外銷售按貨物進口的有關規定辦理報關手續，並按貨物實際狀態徵稅，其中生產加工的貨物可按其對應進口料件徵收關稅；境內區外貨物入區視同出口，實行退稅；區內企業之間的貨物交易免徵增值稅和消費稅。

目前，大興機場綜保區一期正抓緊施工。北京、河北已成立聯合建設指揮部，共同推進封關驗收設施建設。驗收合格後，大興機場綜保區享受現行綜保區相關稅收和外匯管理政策。

下一步，大興機場綜保區將探索建立中國大陸首個「一個系統、一次理貨、一次查驗、一次提離」的高效通關監管模式，實現保稅功能區與口岸功能區無縫連接。

大興機場 北京 外匯

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