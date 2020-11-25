德陽三星堆 國家寶藏節目亮相

四川德陽廣漢市的三星堆博物館，近日傳來消息；三星堆古蜀文物將登上大陸央視綜藝節目「國家寶藏」第三季，與更多觀眾見面。

「國家寶藏」是文博探索節目，目前已播出第一季和第二季。節目立足於中華文化寶庫資源，通過對一件件文物的梳理與總結，演繹文物背後的故事與歷史，讓更多的觀眾走進博物館，喚起大眾對文物保護、文明守護的重視。

作為一座大型現代化的專題性遺址博物館，三星堆博物館集中收藏和展示了三星堆遺址出土發掘的眾多青銅器、玉石器、金器以及陶器、骨器等千餘件珍貴文物。目前，國寶級文物有青銅大立人、金杖、青銅神樹、祭山玉璋、青銅縱目面具等，其中4件「永久禁止出國參展」。據悉，此次將有3件文物代表三星堆博物館登上「國家寶藏」。

據了解，「國家寶藏」第三季將於12月6日起，每周日晚八點半在央視綜藝頻道播出。本季節目將有北京故宮博物院、西安碑林博物館、三星堆博物館等9家博物館亮相，致力於讓更多人更好地認識源遠流長的中華文明，弘揚優秀傳統文化。