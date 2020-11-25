陸新一代中低速磁浮列車 將量產

中國中車旗下大連機車車輛有限公司24日發布消息稱，由該公司自主設計研發的中國大陸新一代中低速磁浮列車近日在上海完成了量產前的系列測試。這意味著該車型已具備量產條件，下一步將集中生產並投放市場。

中新社報導，新一代中低速磁浮列車最高運行時速可達160公里，最小平面曲線半徑50公尺，最大坡道千分之一百。相比已經投入運營的磁浮車，該款磁浮車運行速度更快、過彎道和坡道能力更強，能夠在推動實現城市規畫線路更加靈活、減少隧道等基礎設施建設的同時，還能大幅低建造成本。

業內人士指出，當前城市軌道交通方式中，地鐵可滿足市區大運量需求，但造價高、噪音大，站點間距大時車速顯得略低；輕軌運量中等，高架線路造價約為地鐵三分之一，但同樣不適應大站間距；而有軌電車造價低，但運量小噪音大，亦不適應大站間距運營。

相比之下，大陸國產新一代中低速磁浮車屬於中等運量交通制式，具有振動噪音小、爬坡能力強、轉彎半徑小等優勢，其速度、彎道和坡道這三項綜合技術指標，是目前其他單一制式軌道交通無法同時實現的。