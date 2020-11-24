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金雞獎前夕 張藝謀執導的「一秒鐘」取消開幕放映

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸導演張藝謀。圖／擷自「一秒鐘」微博
大陸導演張藝謀。圖／擷自「一秒鐘」微博

第三十三屆中國電影金雞獎將於明日在廈門舉行，原定張藝謀執導、張譯等主演的電影「一秒鐘」將在今機將做為開幕影片在廈門首映，今日傳出因「技術問題」取消在影展上映。

陸媒新京報報導，張藝謀導演的妻子陳婷發微博稱表示，「『一秒鐘』由於技術原因不能去廈門金雞獎首映了。影院上映後大家且看且珍惜吧。」該報記者並連繫片方求證消息，不過對方沒有回應。

「一秒鐘」將於本月27日在大陸上映，並定於11月26日在北京舉辦首映活動。現上映的安排尚未傳出變動。

「一秒鐘」曾在去年入圍柏林影展主競賽單元，之後也因技術原因撤出影展，當時就引起極大關注。早先外媒曾表示，這部作品因拍攝文革的故事，踩到北京的紅線。

「一秒鐘」講述1970年代中期，在物質與精神皆匱乏的年代，人們對電影的回憶與情懷。西北農村大叔，為看一場電影溜出農場，意外結識流浪兒小吉林，因一場電影結下了不解之緣。新任謀女郎劉浩存則和張譯搭伴而行，在西北大漠戈壁上經歷九死一生。

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