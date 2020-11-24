快訊

台灣民意基金會調查「最不欣賞的六都市長」 陳其邁第一

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新疆出土1000多年前「古羅馬風格」浴場 具地熱功能可烤桑拿

香港01 / 朱加樟／報導
新疆唐朝墩古城浴場遺址。新華網
新疆唐朝墩古城浴場遺址。新華網

中國大陸考古學家近月在新疆發掘出一座始建於高昌回鶻（約公元10世紀）的公共浴場遺址，特別的是這座古代浴場還配備「地熱」，建築結構具有濃郁的古羅馬風格，而且還設有桑拿設備，出土遺物和內部裝飾則又體現中原地區特徵。

古代浴場具有濃郁的古羅馬風格

古代浴場遺址位於新疆昌吉回族自治州奇台縣，浴場就位在唐朝墩古城東北部，總面積約400平方米。浴場結構是半地穴式，分上下兩層空間：下層基礎部分位於原地表之下，是煙道和供熱的基礎建築空間，上層建築則是原地表之上，是當時人們洗浴與活動的場所。

該浴場功能設施完善，分為門廳區、工作區和洗浴區，主體建築是洗浴區，東北、東南兩個空間可能為更衣室，北部可能為浴場的熱水室，西南空間可能為冷水室，中部空間與相連的東部、西部和南部空間可能為溫水室。西北獨立空間可能為浴場的熱水室或桑拿、蒸汽室。

新疆唐朝墩古城浴場遺址北側的灶址結構。新華網
新疆唐朝墩古城浴場遺址北側的灶址結構。新華網

新疆唐朝墩古城浴場遺址西側支撐柱結構。新華網
新疆唐朝墩古城浴場遺址西側支撐柱結構。新華網

參與挖掘工作的中國人民大學考古文博系主任魏堅教授指出，浴場特別之處在於配備「地熱」。這種下層以磚砌支撐柱為支架，將建築分為上下兩個封閉空間的建築方式，在古羅馬時期《建築十書》中稱之為「挑空式地板」，即利用支撐柱構建浴場地下供熱系統，使用時爐灶燃燒煙火可通過支撐柱之間的煙道在浴場下層流動，形成「地熱」，用以維持浴場上層洗浴空間溫度。

羅馬式浴場大都以軸線對稱方式布局，藉此呈現浴場的宏偉和華麗，這一特點在新疆的浴場遺址也能看出。雖然浴場建築有古羅馬風格，但其裝修風格卻很「中式」，牆面有用墨線繪製的花卉等裝飾彩繪，加上遺址出土的陶壺、陶盆和方磚等遺物，都有明顯具有中原及本地特色。

新疆唐朝墩古城浴場遺址出土的陶器。新華網
新疆唐朝墩古城浴場遺址出土的陶器。新華網

或為城市公共浴場　可供旅人使用

考慮到浴場遺址規模大、建築規格高、沿用時間長，期間又歷經多次修繕，魏堅推測，這座浴場作為城市公共浴場的可能性較大，「由於唐朝墩古城地處歐亞草原內陸地區，夏季炎熱，多大風天氣，冬季寒冷，無霜期較短，在這種氣候條件下，建設公共浴場顯得合乎情理，一方面滿足城市居民日常清潔需要，另一方面可供往來旅人沐浴休憩」。

延伸閱讀：

山西黃河左岸發現4500年前古堡遺址　易守難攻具極強防禦色彩

內蒙古中部發現距今約8千年遺址　為當地最大早期新石器時代遺址

文章授權轉載自《香港01》

遺址 考古 新疆 溫泉

延伸閱讀

「鬼滅之刃」聯名威化餅遭大量丟棄 超商店員轟：別做蠢事！

警車「藍寶堅尼」2小時狂飆500公里送移植器官 網讚：帥呆了

星巴克店員留下「秘密訊息」示愛 她羞回：我老公在旁邊

八爪多一爪！他捕魚驚見「九隻腳的章魚」 專家：第一次看到

相關新聞

嫦娥五號今晨成功發射 將帶回2公斤月球土壤

中國大陸24日4時30分，在海南文昌航天發射場成功發射探月工程「嫦娥五號探測器」。按計劃，嫦娥五號探測器將於11月下旬登...

新疆出土1000多年前「古羅馬風格」浴場 具地熱功能可烤桑拿

中國大陸考古學家近月在新疆發掘出一座始建於高昌回鶻（約公元10世紀）的公共浴場遺址，特別的是這座古代浴場還配備「地熱」，建築結構具有濃郁的古羅馬風格，而且還設有桑拿設備，出土遺物和內部裝飾則又體現中原地區特徵。

IQ135卻考個位數 女兒一句話令她決心陪追夢

香港小一自行分配學位結果23日公布，不少家長都緊張子女能否考進心儀學校，「求學不是求分數」說得容易，但在競爭激烈的香港，能做到這點的父母又有幾多？有港媽近日於討論區發文，指女兒本是IQ超過135的資優兒童，但同時有嚴重缺損的讀寫障礙問題，導致每次考試也只有個位數成績。港媽面對女兒的成績也曾灰心，但早前女兒取回試卷後的一句話卻令她突然反思，並決定改變心態，全力陪伴愛女追夢。

嫦娥5號今奔月 陸航太4紀錄

大陸今天（廿四日）清晨四時至五時將發射嫦娥五號探測器，奔赴月球。

陜西高速公路40多輛車追撞起火 多人受困

據央視新聞報導，24日上午7時，大陸包茂高速公路（內蒙古包頭市至廣東省茂名市）陜西省銅川市耀州路段24日上午約7時，發生...

陝西高速路40多輛車相撞起火 多人受困

央視新聞報導，11月24日上午，陝西省包茂高速關莊溝大橋路段發生交通事故，40多輛車相撞，其中一輛為34噸甲醇槽車，造成...

平遙古城 發現東周墓葬

山西省考古研究院23日發布考古新發現，考古人員在平遙古城牆外發現一組東周和金代時期的古墓葬，這是迄今在平遙古城附近發掘的...

爆發疫情 衝擊旅客信心 浦東機場砍4成航班

上海浦東機場接連傳出本土確診病例後，已打擊旅客出行的信心。截至昨天下午二時卅分，浦東機場已有四成航班遭取消。

福平鐵路運行試驗 年底可望開通

11月23日，中國大陸距台灣最近的鐵路，全長約88.43公里的福（州）平（潭）鐵路進入運行試驗階段，該條鐵路計畫於今年底...

李小龍紀念郵票 緬懷巨星丰采

香港郵政將於11月27日、即李小龍誕辰80周年之日，發行以「李小龍—武藝傳承」為題的特別郵票及相關集郵品，回顧李小龍的電...

台灣學生視訊祝壽 鼓王眼眶泛紅

看著視訊連線中，來自台灣學生的鼓樂表演，今年80歲的中國「鼓王」王寶燦感慨萬分。22日晚，「三晉鼓韵」山西鼓樂藝術經典作...

吉林首場霧凇降臨 冰雪大戲揭幕

吉林省吉林市23日出現今年入冬以來首場霧凇景觀。松花江上霧氣升騰，伴著繁茂壯觀的霧凇景觀，「霧凇之都」新一輪「冰雪大戲」...

熱門新聞

IQ135卻考個位數 女兒一句話令她決心陪追夢

嫦娥5號今奔月 陸航太4紀錄

嫦娥五號今晨成功發射 將帶回2公斤月球土壤

黃之鋒、林朗彥、周庭遭押 下周宣判

加拿大邊境官員對孟晚舟發出移民限制令 華為律師質疑

黃之鋒等圍警總案下周三判刑 三被告還押

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。