台灣學生視訊祝壽 鼓王眼眶泛紅

看著視訊連線中，來自台灣學生的鼓樂表演，今年80歲的中國「鼓王」王寶燦感慨萬分。22日晚，「三晉鼓韵」山西鼓樂藝術經典作品音樂會上，王寶燦作為特邀嘉賓出席。與台灣學生的連線，成為當晚音樂會的高潮。

中新社報導，王寶燦是民族打擊樂演奏家，大陸國家一級演奏員，現任中國民族管弦樂學會打擊樂專業委員會顧問、中國音樂家協會民族打擊樂學會顧問，絳州鼓樂團創始人之一。曾任台灣南華大學民族音樂系客座教授、山西絳州鼓樂藝術團、太重鼓樂藝術團藝術總監。

「我們來自台灣南華大學，都是王老師的學生，祝老師身體健康。」台灣南華大學的吳佳紋、陳孟辰等7人在視訊連線中為自己的老師送上祝福。一句「好久不見」，讓王寶燦眼眶泛紅，「我想念我的台灣學生，他們繼承了山西的鼓樂文化」。

自1998年，王寶燦曾以台灣南華大學民族音樂學系客座教授在台執教15年，直至2014年初才回山西。在台執教期間，王寶燦教授了300多位民族音樂系學生，培養出20位專業打擊樂碩士。