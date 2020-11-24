李小龍紀念郵票 緬懷巨星丰采

香港郵政將於11月27日、即李小龍誕辰80周年之日，發行以「李小龍—武藝傳承」為題的特別郵票及相關集郵品，回顧李小龍的電影藝術與哲學思想，緬懷一代巨星的丰采。

中新社報導，據香港政府新聞處23日消息，此次發行一套六枚郵票及兩款郵票小型張，特別以李小龍四部受矚目的電影—「唐山大兄」、「精武門」、「猛龍過江」和「死亡遊戲」，以及其哲學思想與家傳戶曉的「截拳道」作設計靈感。當中10元（港幣，下同）及20元郵票小型張更從不同角度切入，呈現出這位功夫巨星的不同面貌，讓外界對其為人以至人生有多一分的認識。

此次發行的紀念套折設計亦別具心思，外盒造型取材自電影場記板，懷舊感十足。其內容相當豐富，當中包含了一本色彩奪目的郵票册、一套六張極限明信片和一本設計精美的筆記本。

郵票册封面以燙金印上郵票主題，另有帶磨砂效果的李小龍剪影及其親筆簽名，並配上燙金書邊。册內附有以連票方式展示的一套六枚郵票、10元及20元郵票小型張，並收錄了李小龍的哲學名言，當中的英文字款取材自其手稿。復古風格的筆記本封面同樣印有李小龍的簽名及其「截拳道」的理念，中間特設拉頁，結集了多張李小龍的生活照及作息表。