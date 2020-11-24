吉林首場霧凇降臨 冰雪大戲揭幕

吉林省吉林市23日出現今年入冬以來首場霧凇景觀。松花江上霧氣升騰，伴著繁茂壯觀的霧凇景觀，「霧凇之都」新一輪「冰雪大戲」拉開帷幕。

中新社報導，在中國大陸東北近幾天降下一輪大雪之後，吉林市氣溫持續走低。23日一早，松花江水域霧氣瀰漫，在當地有「小霧凇島」之稱的阿什哈達霧凇觀賞帶，大片質量上乘的霧凇抵臨。

來自廣東湛江的陸瑩女士第一次看到霧凇，手中攝影器材忙個不停。「剛到吉林市兩天，就趕上了這場霧凇，運氣真好。」陸瑩和同伴將拍攝的霧凇美景傳回給廣東的親友，希望和親人一同分享。

霧凇的降臨，也意味著這個中國大陸著名的旅遊城市新一年度的「冰雪大戲」拉開帷幕。

今年冰雪季期間，吉林將辦第「26屆中國．吉林國際霧凇冰雪節」，屆時將圍繞冰雪文化、冰雪藝術、冰雪旅遊、冰雪體育、冰雪經貿開展一系列活動，推出「霧凇有約」「星空夜滑」「吉歌演藝」等系列冰雪特色遊產品，讓遊客盡情享受「霧凇之都、滑雪天堂獨特魅力。