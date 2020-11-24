平遙古城 發現東周墓葬

山西省考古研究院23日發布考古新發現，考古人員在平遙古城牆外發現一組東周和金代時期的古墓葬，這是迄今在平遙古城附近發掘的年代較早的地下文物遺存。

中新社報導，為配合平遙縣會展、演藝中心項目建設，經大陸國家文物局批准，2020年10月至11月初，山西省、晉中市、平遙縣三級文物部門對該建設項目占地範圍內勘探發現的古墓葬進行考古發掘。

東周墓葬遭到破壞，僅存底部的墓室，結構為長方形竪穴土坑墓。該墓葬出土器物共計10件（組），包括三璜聯璧、玉飾片、石圭、陶鼎等，根據墓葬形制和出土器物判斷為戰國早期墓葬。

金代墓葬是一座仿木構磚室墓，由墓道、墓門、甬道、墓室組成。該墓為遷葬的夫妻合葬墓，埋葬一男一女。出土器物共計7件，包括小瓷碗、陶牛、大陶罐等。

平遙古城是目前現存最完整的中國古代縣城，現存古城牆主體是明初洪武三年（1370年）在舊牆垣基礎上重築擴修形成的。

據當地考古人員表示，此次發掘的這一組東周竪穴土坑墓和金代磚室墓，距平遙古城東城牆僅800公尺，是迄今在平遙古城附近發掘的年代較早的地下文物遺存，為實證平遙2000餘年建制史提供了重要依據。