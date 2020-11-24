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福平鐵路運行試驗 年底可望開通

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
11月23日，備受關注的福（州）平（潭）鐵路進入運行試驗階段，標誌著福州至平潭形成「半小時生活圈」進入倒計時。圖為運行試驗列車駛過福平鐵路長樂南站。（中新社）
11月23日，備受關注的福（州）平（潭）鐵路進入運行試驗階段，標誌著福州至平潭形成「半小時生活圈」進入倒計時。圖為運行試驗列車駛過福平鐵路長樂南站。（中新社）

11月23日，中國大陸距台灣最近的鐵路，全長約88.43公里的福（州）平（潭）鐵路進入運行試驗階段，該條鐵路計畫於今年底具備開通條件。

新華社報導，中國鐵路南昌局集團有限公司相關負責人表示，運行試驗是鐵路部門以聯調聯試測試線路達到開通條件為前提，在線路達標基礎上進行的運輸測試。

此次運行試驗，鐵路部門將在福州南火車站至平潭火車站間進行運行圖參數測試，檢驗列車運行標尺和車站間隔時間，以及進行故障模擬、應急救援演練、按圖行車試驗等項目。

福平鐵路是大陸國家「八縱八橫」高速鐵路網京台通道京福高鐵的重要延伸，線路全長約88.43公里，為時速200公里的I級雙線鐵路。沿線共設福州、福州南、長樂、長樂東、長樂南、平潭6個車站，其中福州和福州南為既有站，其餘為新建站。

福平鐵路橋隧占比79.04%，建成了烏龍江特大橋、平潭海峽公鐵兩用大橋等重難點工程。海峽公鐵兩用大橋所處台灣海峽，全年6級以上大風超過300天、8級以上大風超過120天，是世界上著名的三大風暴海域之一，海域環境複雜，風大、浪高、流急、岩硬，波浪力是長江等內河的10倍以上，建設條件惡劣，有效作業時間短，施工難度極大，被橋梁界公認是世界上在建難度最大的橋梁，堪稱超級橋梁工程。

福建平潭是福建省第一大島，也是中國大陸距台灣最近處，其距離台灣新竹僅68浬。福平鐵路建成通車後，將結束平潭島不通鐵路的歷史，大幅縮短福州至平潭的時空距離。屆時，福州至平潭僅需30分鐘，形成「半小時生活圈」。

此外，福平鐵路在福州站溝通合福、向莆、峰福鐵路，在福州南站銜接杭深鐵路。這條鐵路的開通運營，對於完善閩東北區域綜合交通網絡，推進東南沿海鐵路進一步融入大陸全國高速鐵路網，帶動閩東北區域整體開放開發具有重要意義。

福建 火車站

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