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後疫情時代 兩岸民間道教文化盛會線上交流不中斷

聯合報 / 記者王寓中／台北即時報導

疫情時代，為持續推動兩岸民間交流，十多年來兩岸的道文化交流，以弘揚中華傳統文化並促進更進一步合作，台灣省道教會、江西省鷹潭市龍虎山嗣漢天師府、香港道教聯合會將聯合辦理「第十二屆海峽兩岸道文化論壇」的交流活動。因為一般民間宗教活動，獲得中央主管單位認可，成為疫情期間首場向官方申請並經認可的兩岸視訊會議

台灣會場由台灣省道教會負責，今天下午兩點在台北市景美星靚點飯店舉行，此次交流活動邀請許多台灣對中華道文化有所研究的專家學者與會，為因應新冠疫情，首次以「線上視訊」的方式，由台灣、大陸江西鷹潭、香港三地同步連線，與其他兩地的道家人士進行交流。

台灣省道教會理事長張榮珍表示，道教自明鄭時期進入台灣地區，民國38年第63代張天師恩溥，在台成立台灣省道教會延續道統。道文化在兩華人文化圈，是民眾多數廣泛接觸的主要信仰，其理念及精神等，在人文、經濟發展上起了很大的作用，更是兩岸人民之間血濃於水的證明。

海峽兩岸道文化論壇自2005年以來，成為兩岸道教文化與學術的重要交流平臺，並先後在兩岸三地辦理，去年第十一屆「海峽兩岸道文化論壇」是由台灣主辦。歷年來兩岸皆積極承傳、弘揚中華道文化，推動民間宗教、學術交流，秉承以往一貫傳統，發揚道教精神。

今年第12屆以「道承古今，德行天下」為主軸，探討「龍虎山道教祖庭文化」、「道教養生之道」、「傳承發揚道文化」等三大主題，邀請嘉賓包含台灣台中科技大學應用中文系蕭登福教授、台灣慈濟大學宗教與人文研究所林安梧教授，以及台灣真理大學宗教文化與資訊管理學系張家麟教授進行與談，預計兩岸三地將有超過240人，透過視訊方式直接參與此次道教文化盛會。

為不使兩岸民間交流因疫情影響而中斷，此次「海峽兩岸道文化論壇」活動採線上參與，活動辦理期間也會遵守相關防疫措施、落實「防疫新生活運動實聯制登記」、衛生防護措施及全程佩戴口罩

此外，論壇活動亦向內政部與陸委會報備，因為一般民間宗教活動，獲得中央主管單位認可，成為疫情期間首場向官方申請並經認可的兩岸視訊會議，期盼未來能持續辦理海峽兩岸道文化交流論壇，成為傳承及弘揚道文化與思想的平台，更建立兩岸道文化的重要交流渠道。

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