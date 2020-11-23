上海浦東機場萬人核酸檢測 發現1例確診病例

上海市政府新聞辦公室微信公眾號「上海發布」23日晚間發布，經由22日晚間浦東機場對17,719名相關人員展開核酸檢測，17,718人結果陰性，1人結果陽性。

發布指出，36歲章某，是浦東機場西區貨運站的聯邦快遞上海分公司工作人員，23日下午，經市、區疾控中心新冠病毒核酸檢測，結果為陽性。

經市級專家會診，結合臨床、影像學表現和實驗室核酸檢測結果，被診斷為新冠肺炎確診病例。

章某14天內活動軌跡，曾去過祝橋鎮航城七路450弄社區、好客堡大食堂機場店、施鎮路紅燒牛肉麵羊肉湯店、全家便利店施新路店等場所，上述相關場所均已落實消毒。