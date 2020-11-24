河南開封／朱仙鎮木版年畫 構圖飽滿 色彩鮮艷

中國木版年畫的鼻祖－朱仙鎮木版年畫，主要分布於河南省開封、朱仙鎮及其周邊地區。朱仙鎮木版年畫構圖飽滿，線條粗獷奔放，造型古樸誇張，色彩新鮮豔麗，是大陸第一批入選國家級非物質文化遺產名錄的傳統工藝品。

朱仙鎮木版年畫，印製最多的是門神。 圖／本報河南開封傳真 朱仙鎮木版年畫來自民間，流傳於民間，因此有別於歷代宮廷文人畫溫文爾雅的格調。在表現手法上，朱仙鎮年畫吸取了傳統繪畫技法及豐富多彩的裝飾手法，創作出栩栩如生的人物故事；但對人物的襯景不著意描繪，做到恰到好處。以簡潔明快誇張的手法，處理畫面和刻畫人物形象；對神祇的形象塑造，特別突出頭部形象，身體比例誇張，極具感染力。人物的面貌健美英俊而不帶媚色，是朱仙鎮年畫最突出的特點。

朱仙鎮木版年畫印製最多的應屬門神，中國傳統門神主要以秦瓊、尉遲恭兩位唐代武將為主。除了這兩位傳統門神，年畫中還有以戲曲小說或歷史故事的忠臣義士、英雄好漢為造型的各種文武門神。當地民謠：「門神門神騎紅馬，貼在門上守住家；門神門神扛大刀，大鬼小鬼進不來。」可見門神在民眾心中的地位。