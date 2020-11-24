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河南開封／吃汴美食 享味蕾盛宴
開封美食小吃，十個指頭數不完。開封燒餅已有800多年的歷史，相傳是為紀念岳飛而得名。宋高宗年間，人民懷念岳飛，痛恨秦檜，便用麵團加油、鹽、五香料，做成烏龜模樣，在火中燒，取名「燒檜」；經過代代創新，成為今天的燒餅。剛出爐的燒餅，中間焦黃酥脆，帶有芝麻的濃香，越嚼越香甜。或單食、或夾食，美味無比。
鍋貼，以肉或者蔬菜做餡，用麵粉做皮包好，放入平底鍋中用油煎直至焦黃色，以稻香居和邢家老店最具特色。鍋貼豆腐，外表似鍋貼，內在實為豆腐。選用淨魚肉（雞脯亦可）、豆腐作主料。此菜特點是外焦裡嫩、鮮香利口、入口即化，佐以花椒鹽食之，別有風味。
開封花生糕是古代宮廷膳食，源於宋朝，久負盛名。相傳八國聯軍時，慈禧太后西行到西安避難；回鸞途經開封，當地官員捧著花生糕讓她品嘗，她讚不絕口，定為貢品，開封花生糕因此名揚於世。
花生糕以精選花生仁為主料，輔以白糖、飴糖等，經過熬糖、撥糖、墊花生麵，刀切成形等工序製成。成品色澤淡黃，為多層疏鬆片狀，食之口酥鬆脆，香甜可口。
相較於花生糕，玫瑰切糕是香綿的糯米、細膩的紅豆沙加上鮮亮的玫瑰花汁做成的一道甜品。紅豆沙入口即化，香軟潤滑，唇齒間滿是玫瑰的香味。
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