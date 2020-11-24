河南開封／清明上河園 穿越北宋 見證盛世繁華

開封古蹟文物景區多，按照中國傳世名畫《清明上河圖》為藍本，1:1而建的清明上河園景區，占地約600餘畝，景區主要建築均仿照「清明上河圖」，有城門樓、虹橋、商鋪、碼頭、酒樓、茶肆、腳店等。一入園內，彷彿由時光隧道回到繁華的北宋，汴河兩岸風光，由畫中跳出，呈現眼前。

《清明上河圖》是中國古代一幅彌足珍貴的社會民俗生活長卷，畫中反映了開封作為北宋時期都城的社會生活、市井風情和城建格局。有趣的是，千年前，張擇端把它從現實搬到了畫卷；千年後，開封人又把它從畫卷上搬到了現實。漫步園中，教人有一朝步入畫卷，一日夢回千年的時光倒流之感。

山陝甘會館，是一座罕見的古代建築藝術寶庫。 圖／本報河南開封傳真 進入園內，汴河蜿蜒如帶，串起各個景點，虹橋橫跨汴河兩岸。清明上河園還對大陸國家級非物質文化遺產，進行深度挖掘與保護，引入吹糖人、糖畫、捏麵人、木版年畫、泥咕咕、草編、活字印刷等非遺展演，還有《大宋·東京夢華》等大型水上實景演出。

走過描繪宋朝景物的清明上河園，來到山陝甘會館；它是清乾隆四十一年，由居住在開封的山西、陝西、甘肅的富商巨賈，在明代開國元勳中山王徐達府的遺址上，聚資修建而成，距今已有200多年歷史。

會館集中國建築、雕刻、油漆、彩繪之大成，是一座罕見的古代建築藝術寶庫。古老的雕刻技法，把傳統文化心理和審美情趣完美結合，融合中國民俗、美學、神話於一體，達到雅俗共賞的境界，具有很高的美學價值。

開封城內東北隅的鐵塔公園，是中國大陸百家名園之一，鎮園之寶鐵塔，是大陸目前現存最高大、歷史最悠久、保存最完整的一座琉璃磚塔。始建於北宋皇祐元年，距今已有近千年的歷史。因塔內供奉著佛祖釋迦牟尼的頂骨舍利而聞名於世，被譽為「天下第一塔」。