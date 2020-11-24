河南開封／千年皇家寺院 大相國寺

河南省中東部的開封市，有「八朝古都」之稱，迄今已有4100年歷史。開封作為北宋國都長達168年，一幅《清明上河圖》，揭開了北宋開封城的繁華樣貌。開封是中國歷史名城，而在開封市中心，有一座舉世聞名的佛教聖地－大相國寺，是中國歷史上第一座「為國開堂」的「皇家寺院」，十大漢傳佛教名寺之一。

大相國寺資聖閣，中國古代樓閣式建築典範。 圖／本報河南開封傳真

大相國寺，又名信陵寺、建國安業寺、福慧寺，原是戰國四公子之一的魏信陵君故邸。始建於北齊天保六年（西元555年），距今1460多年的歷史。西元712年，唐睿宗為紀念自己由相王登上皇位，將「建國寺」改為「大相國寺」。北宋時期，大相國寺進入了它歷史上的黃金時代，占地500多畝，養僧一千多人，是京城最大的寺院和全國佛教活動中心。

「中原第一觀」延慶觀，為紀念道教全真派創始人王重陽修建。 圖／本報河南開封傳真

大相國寺歷經金、元、明、清，遭兵火水患，幾經浩劫，滄桑巨變。現在的大相國寺建築多為重建，保存唐宋基本格局。中國古典小說《水滸傳》也與大相國寺有關，書中描寫的「魯智深倒拔垂楊柳」、「林教頭結識魯智深」等精彩故事，就發生在寺院的菜園裡。

大相國寺「鎮寺之寶」：千手千眼觀音佛像。 圖／本報河南開封傳真

千手千眼觀音佛像，是寺院「鎮寺之寶」。該像安座於八角琉璃殿中心亭，是清乾隆年間，一無名工匠用一棵銀杏木雕刻而成，據說費時58年時間。

大相國寺還有一寶：梵樂，是大陸國家級非物質文化遺產，有「全球第一皇家佛樂」之稱。迄今，大相國寺仍保存較完整的古樂譜，是中原傳統佛教音樂的典型代表。

大相國寺「鎮寺之寶」：千手千眼觀音佛像。 圖／本報河南開封傳真

開封有皇家寺院的大相國寺，同時有堪稱「中原第一觀」的延慶觀，它是為了紀念道教全真派的創始人王喆（即《射雕英雄傳》中全真七子的師傅王重陽）而修建。

延慶觀主體建築玉皇閣，又名通明閣，通高18.25米，是一座漢蒙文化巧妙結合的元代無梁閣，距今已有700多年歷史，在中國道教史、建築史、藝術史上占有重要地位。它的存在，也使開封自宋朝以來的古建築，保持了宋、元、明、清的完整序列。