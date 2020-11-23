「跨越500公里」求與異地戀女友復合 他女舍外寒風中等嘸人

中國大陸一男大生於21日跨越500公里，來到湖南長沙的學校想和異地戀的女友復合。據目擊學生表示，該男子在女方宿舍樓下站了近6小時，只為見女生5分鐘，打了70多個電話想求復合，但最後女生也沒下來。

據大陸媒體《瀟湘晨報》報導， 影片中可看到，男生不斷道歉說自己不夠珍惜女生，更「常常把分手掛在嘴邊」，為了復合，男生跨越500公里來到女友宿舍樓下，聲嘶力竭喊道「我只要妳5分鐘，妳連5分鐘都不願意給我嗎」。據目擊學生表示，該男子在學校的寒風中等了6個小時，只為見女生5分鐘。

對此，也有圍觀學生表示，當時聽到吵鬧聲，看見很多人圍在一起，以為是在抓小偷。目擊學生稱，這個男生和女朋友異地戀分手了，男生打了70多個電話都沒打通，於是來到學校喊樓，想要復合，可是最後女生也沒露面。隨後因為圍觀人數過多，皆被校方疏散了。

此文一出，許多網友認為男生此舉不妥，「這和當眾表白逼迫女孩答應是一個路數」、「這就是必須分手的理由」、「很癡情嗎？我只看到一個神經病」、「自己感動了自己？覺得自己這樣很感人嗎？不，太嚇人了」、「和這種男的在一起每天都能體驗到窒息，不分等著出命案」。