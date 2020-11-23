中國嫦娥5號預計24日升空 將執行月球採土任務

媒體報導，中國預計在24日發射嫦娥5號月球探測器，並從月球採集土壤送回地球，可望繼美、蘇之後，成為第3個完成採土任務的國家。嫦娥5號原本預計2017年發射升空，後來因故順延至今。

根據路透社22日的報導，中國計畫在本週內發射嫦娥5號無人月球探測器，並嘗試將月球的岩石、土壤樣本送回地球，這將是全球1970年代以來的首次嘗試。如果成功，中國也將成為繼美國和前蘇聯後，第3個取得月球樣本的國家。

據中國官媒新華網日前報導，嫦娥5號預計將於11月24日，搭乘長征5號遙五火箭從海南文昌航天發射場發射升空。

綜合陸媒新浪網、廣州日報、科技日報今天報導，長征5號遙五運載火箭和嫦娥5號探測器，已在17日於文昌航天發射場完成全數的技術測試工作，並轉運至發射區，預計在本週發射。至於發射日期是否為24日，相關報導並未進一步說明。

報導指，目前中國月球探測工程的「繞、落，回」三步走戰略中，已經完成了高度繞月飛行，進行月球全球探測、降落到月球表面等前兩步，嫦娥5號將肩負採集月球土壤，送回地球的大任。

報導引述中國地質大學（武漢）的行星科學研究所教授肖龍說法，月球土壤是研究月球的樣本，是月球岩石遭受隕石撞擊、太陽風和宇宙射線輻射等空間風化作用後形成，其中有大量的月球岩石碎塊、礦物及隕石等物質。藉由研究這些物質，科學家不但可以了解月球的地質演化歷史，也可以得到研究太陽活動的必要資訊。

根據中國探月工程第三期計畫，嫦娥5號最早預計在2017年年底發射升空，不過長征5號系列火箭在2017年中曾發射失敗，迫使中國多項太空計畫延後，其中就包含嫦娥5號。