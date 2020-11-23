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大陸月球探測器嫦娥五號 今夜明晨將奔月
大陸長征五號遙五運載火箭正在海南的文昌航天發射場蓄勢待發，計劃在今夜明晨將嫦娥五號月球探測器發射升空，完成「嫦娥奔月」。
鳳凰網報導，嫦娥五號月球探測器這趟任務將完成四個第一次。首次在月球表面自動採樣；首次從月球表面起飛；首次在38萬公里外的月球軌道進行無人交會對接；首次帶月壤以接近第二宇宙速度返回地球。
大陸空間探測首席科學傳播專家龐之浩指出，嫦娥五號是由上升器、著陸器、軌道器、返回器四個部分串聯組成，將進行發射入軌、地月轉移、近月制動（煞車減速）、環月飛行、月面下降、月面採樣、月面上升、交會對接、環月等待、月地轉移和再入回收等飛行階段，最終在內蒙古四子王旗著陸，最後將約2千克月球樣品送至地面實驗室開展精細研究。
中國地質大學(武漢)行星科學研究所教授肖龍表示，月壤即月球的土壤，是研究月球的樣本，由月球岩石在遭受隕石撞擊、太陽風轟擊和宇宙射線輻射等空間風化作用後形成，其中有大量的月球岩石碎塊、礦物及隕石等物質。他指出，這趟奔月攜回地球的月壤，科學家透過研究可以了解月球的地質演化史，也為了解太陽活動等提供必要的信息。
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