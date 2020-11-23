大陸月球探測器嫦娥五號 今夜明晨將奔月

三山國王在祖廟文物中，年代最久遠的當屬明代崇禎十二年的《重建祖廟萬緣碑》。這塊石碑由附近劉姓村民墾田發現後，移遷到祖廟中，後嵌於後殿廊牆上。經過時間的沖洗，石碑的字跡已經十分模糊，但是從可識讀的文字中，《重建祖廟萬緣碑》背後，是當時潮州府官民合力重建祖廟的一次重要活動，庠生何以琦將參與活動的官民一一記錄其中。石碑出現了「賜進士戶科給事中辜朝薦」、「潮州府參將鄭彩」，這兩位名人，是將三山國王信仰帶到台灣的關鍵人物。

2020-11-23 00:22