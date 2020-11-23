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丈夫離家兩個月 返家驚見妻兒3人倒斃屋內近一周

香港01 / 撰文：陳蕾蕾 鄧詠中
男戶主離家約兩個月，昨午他返回單位時發現大門反鎖，消防員到場爆開大門，發現其妻子、21歲女兒及16歲兒子倒斃屋內。(資料照片)
男戶主離家約兩個月，昨午他返回單位時發現大門反鎖，消防員到場爆開大門，發現其妻子、21歲女兒及16歲兒子倒斃屋內。(資料照片)

深井浪翠園日前（21日）發生三屍倫常命案，一名51歲的抑鬱婦偕同一對分別16及21歲的子女，伏屍家中近一周，遷出兩個月的丈夫回家才揭發事件。據知該對姊弟皆患有亞氏保加症，分別就讀於城大社會學系，以及聖公會李炳中學，惟至9月起先後未有再上學。

聖公會李炳中學今日（23日）發表新聞稿，指師生得悉事件後感到難過，校方目前已啟動危機處理小組。

聖公會李炳中學今日發表新聞稿 。（鄧詠中攝）
聖公會李炳中學今日發表新聞稿 。（鄧詠中攝）

據知16歲男死者就讀聖公會李炳中學，9月時仍有上學，惟至10月已沒有再去學校。校方今日（23日）發新聞稿指，校方早前得悉一名學生倒臥家中，全校教職員均對事件感到難過及悲痛，目前案件已交由警方調查，不便發表任何意見。另外，校方已啟動危機處理小組並聯繫教育局跟進，教師﹑輔導人員及心理學家亦會為有需要的教職員及學生提供協助。

就讀城大社會學系的21歲長女亦自9月起未有再上學。

據知該對姊弟皆患有亞氏保加症，分別就讀於城大社會學系，以及聖公會李炳中學，惟至9月起先後未有再上學。（鄧詠中攝）
據知該對姊弟皆患有亞氏保加症，分別就讀於城大社會學系，以及聖公會李炳中學，惟至9月起先後未有再上學。（鄧詠中攝）

深井浪翠園上周六（21日）發生倫常慘案，一名51歲抑鬱婦被發現與21歲長女及16歲孻仔伏屍家中，警方調查後相信，三母子已死去5至6日，懷疑他們多日前飲酒後於主人房燒炭亡，至上周六丈夫登門尋找失聯多日的妻兒，始揭發事件。據了解，女戶主患有抑鬱症多年，與丈夫感情決裂並提出離婚，丈夫於兩個月前遷出。

男戶主臥床送院，並以風衣遮住上半身。（資料圖片）
男戶主臥床送院，並以風衣遮住上半身。（資料圖片）

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文章授權轉載自《香港01》

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