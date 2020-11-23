清以來最大 德陽潮扇「扇王」1.2米

德陽潮扇是四川非物質文化遺產，被譽為「川中一絕」，於清末傳入德陽。近日，德陽潮扇代表性傳承人蘇心玉一家，正在趕製一把長120釐米、寬60釐米的「扇王」，預計年底製作完成，屆時將申報金氏世界紀錄。

經過一個多月的製作，「扇王」目前已初現雛形，蘇心玉和女兒龔書正為「扇王」纏「上線」。蘇心玉說：「這把扇子是我們有史以來製作的最大的潮扇，也可以說是清代至今最大的潮扇。」蘇心玉是德陽潮扇市級傳承人，製作潮扇已有12年。她表示，製作「扇王」的初衷，源於前段時間到貴州旅遊，看到當地的竹子很長，竹節也很長，於是萌生製作一把史上最大潮扇的想法。

製作「扇王」，困難也是前所未有的。整根慈竹拉回來後，去掉竹節和青皮，開竹片後再拉成竹絲，光是竹絲就拉了350餘根，幾乎是普通潮扇的3倍。其次，札扇框、纏下線、中線、上線，竹絲太長容易「打架」，棉線太細容易繃斷，每一個工序都需要兩到三個人配合才能完成。

龔書說，這把「扇王」是全家嘔心瀝血的作品，作為德陽潮扇非遺傳承人，她最大的願望，就是讓更多的人去喜愛、了解德陽潮扇這門傳統藝術。