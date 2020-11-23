聽新聞
test
0:00 / 0:00
清以來最大 德陽潮扇「扇王」1.2米
德陽潮扇是四川非物質文化遺產，被譽為「川中一絕」，於清末傳入德陽。近日，德陽潮扇代表性傳承人蘇心玉一家，正在趕製一把長120釐米、寬60釐米的「扇王」，預計年底製作完成，屆時將申報金氏世界紀錄。
經過一個多月的製作，「扇王」目前已初現雛形，蘇心玉和女兒龔書正為「扇王」纏「上線」。蘇心玉說：「這把扇子是我們有史以來製作的最大的潮扇，也可以說是清代至今最大的潮扇。」蘇心玉是德陽潮扇市級傳承人，製作潮扇已有12年。她表示，製作「扇王」的初衷，源於前段時間到貴州旅遊，看到當地的竹子很長，竹節也很長，於是萌生製作一把史上最大潮扇的想法。
製作「扇王」，困難也是前所未有的。整根慈竹拉回來後，去掉竹節和青皮，開竹片後再拉成竹絲，光是竹絲就拉了350餘根，幾乎是普通潮扇的3倍。其次，札扇框、纏下線、中線、上線，竹絲太長容易「打架」，棉線太細容易繃斷，每一個工序都需要兩到三個人配合才能完成。
龔書說，這把「扇王」是全家嘔心瀝血的作品，作為德陽潮扇非遺傳承人，她最大的願望，就是讓更多的人去喜愛、了解德陽潮扇這門傳統藝術。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言