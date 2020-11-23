鄭太高鐵試運行 山西靠攏長三角

11月20日6時55分，隨著D55562次高速列車從鄭州站開出駛向太原南站，鄭太高鐵全線正式開始按圖試運行。

新華社報導，中國鐵路鄭州局集團有限公司相關負責人表示，鄭州至太原全線按圖試運行，是按列車運行圖組織列車在正常運營條件下非載客運行，試驗列車正晚點數量、正點率，檢驗各系統和整體系統在模擬運營條件下的適應性和穩定性，為線路開通運營做好準備。

鄭太高鐵位於河南省與山西省境內，包括已開通運營的鄭州至焦作段城際鐵路和新建焦作至太原段，是「八縱八橫」高鐵網主通道的重要組成部分，也是河南省規劃的「米」字形鐵路網西北方向的大動脈。其線路全長428.9公里，線路設計時速每小時250公里，途經焦作、長治、晉中、太原等地市，設焦作、焦作西、晉城東、高平東、長治南、長治東、襄垣東7座車站。

鄭太高鐵開通運營後，鄭州至太原兩個城市間的高鐵列車運行時間將壓縮到2個多小時，比普速列車節省9個多小時。

鄭太高鐵全線正式開始按圖試運行，未來，山西與中原地區、長三角、珠三角等區域經濟圈將會更近。