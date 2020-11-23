廣東揭陽／三山神傳說 護國、保土、安民

揭西位於潮汕地區，在漫長的歷史進程中，粵東先民創造了輝煌的文化，三山國王信仰文化，是其中最具潮汕特色的文化之一。古人說：「山不在高，有仙則名。」自隋朝以來，人們對三山的敬仰崇拜而誕生的「三山神」，帶著神秘的傳奇和光環。

民間傳說，三山國王乃三位俠士的化身，一個叫連傑，號清化，生得眉清眼秀，是教書先生；一個叫趙軒，號助政，臉似重棗，蠶眉鳳眼，是個屠夫；一個叫喬俊，號惠威，豹頭環眼，黑臉鬍鬚，是燒炭者。關於三位國王神身分的民間傳說，版本很多，基本內容都呈現了三山國王神人格化的特徵，在三山國王信仰發展過程中，形成了「護國庇民」的文化精神。

相傳唐代文豪韓愈被貶為潮州刺史時，當地洪水氾濫成災，民眾向三座山的山神祈求止雨，果然雨過天晴，韓愈便奉為「三山神」祭祀。到了北宋時期，三位山神因助宋太宗征討北漢劉繼元有功，分別被宋太宗詔封：明山為清化盛德報國王，巾山為助政明肅甯國王，獨山為惠威宏應豐國王，賜廟額「明貺」，並敕增廣廟宇，歲時合祭。至宋仁宗明道年間，又加封「廣靈」二字。經朝廷冊封，三山國王列入朝廷祀典，成為國家認可的正統神明。

粵東地區三山國王出遊，定在正月，一般是正月初十或十五。而據台灣鄉村禮俗記載，台灣三山國王聖誕，定為每年二月廿五。