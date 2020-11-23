廣東揭陽／兩岸信眾合祭 祭典隆重肅穆

每年農曆二月廿五日「國王生」，民眾到當地三山國王廟宇隆重祭拜；春節遊神時，三山國王也是被信眾抬上街遊慶神祇之一。潮汕各地民眾以往還視它為「地頭爺」，新生兒女或親人病故，都進廟向國王稟報，好比登記或註銷戶口。

對於台灣民眾來說，各王的封號及神誕日為：獨山惠威宏應豐國王是農曆三月十六日；巾山助政明肅寧國王是農曆二月廿八日；明山清化盛德報國王是農曆三月廿四日。

儀式是信仰文化最重要的象徵符號之一，祭祀三山神的最高典禮，是海內外信眾民間自發組織、或由各分廟理事組織的進香團進香祭典，俗稱「豬羊祭」。參加人員可達數百人，有一套完整的祭典儀規，莊重肅穆。 祖廟內「福佑兩岸」匾額 圖／本報廣東揭陽傳真

2007年，三山祖廟管委會參照歷史資料和民俗祭儀，制定了「三山國王祖廟祭典」，使三山國王祖廟祭典儀式更規範、更具形式美。祭典有一整套完整的過程，儀式莊重嚴肅，以五牲、鮮花、青果獻祭，焚香燃燭，三跪九拜，十分虔敬，祈求在新的一年裡風調雨順，合境平安。

祭典在鳴炮、敲鐘、擊鼓中開始，信眾盛裝就位。先由廟祝請神，神像升殿後，供品均按禮制擺放；然後是信眾進香，恭誦祭文，全體向三山諸神鞠躬行禮。接著是獻禮儀式，獻禮分為獻花禮、獻茶、獻酒、獻牲、獻五穀和獻金，最後信眾皆拜並叩謝神恩，焚燒祝帛，禮成。每次的祭典，祖廟理事會都會邀請兩岸三山國王宮廟負責人參加，兩岸信眾同心同願，弘揚三山國王「護國庇民」精神。