聽新聞
test
0:00 / 0:00

廣東揭陽／三山國王信仰 傳播來台

聯合報 / 記者胡明揚／專題報
屏東縣內埔鄉內埔村贈送祖廟「神威庇民」匾額。 圖／本報廣東揭陽傳真
屏東縣內埔鄉內埔村贈送祖廟「神威庇民」匾額。 圖／本報廣東揭陽傳真

三山國王在祖廟文物中，年代最久遠的當屬明代崇禎十二年的《重建祖廟萬緣碑》。這塊石碑由附近劉姓村民墾田發現後，移遷到祖廟中，後嵌於後殿廊牆上。經過時間的沖洗，石碑的字跡已經十分模糊，但是從可識讀的文字中，《重建祖廟萬緣碑》背後，是當時潮州府官民合力重建祖廟的一次重要活動，庠生何以琦將參與活動的官民一一記錄其中。石碑出現了「賜進士戶科給事中辜朝薦」、「潮州府參將鄭彩」，這兩位名人，是將三山國王信仰帶到台灣的關鍵人物。

明崇禎十二年《重建祖廟萬緣碑》拓片 圖／本報廣東揭陽傳真
明崇禎十二年《重建祖廟萬緣碑》拓片 圖／本報廣東揭陽傳真
辜朝薦才華橫溢，於明崇禎元年戊辰歲登進士，是潮州後八賢之一。明清易代之際，辜朝薦與鄭成功交誼甚深，鄭氏「軍國大事悉以咨之」，是鄭成功十分禮遇的明朝舊吏「七公」之一。康熙元年，辜朝薦來到台灣。

創建於清道光四年的鹿港新興街文開書院，辜朝薦便是配祀的八位賢人之一。至今台南延平郡王祠兩廡從祀諸臣，猶有「兵科給事中辜朝薦」牌位。

鄭彩是鄭成功的族兄弟，頗有韜略，熟悉海戰，曾被南明魯王封為建國公。這塊久經滄桑的《重建祖廟萬緣碑》，隱約透射出祖廟與台灣的密切關係。

清代以後，粵東客家族群向台灣移民，將三山國王信仰的香火帶到台灣，建廟祭祀。至今三山國王信仰在台灣有著廣泛的影響，成為台灣信眾最重要的神明之一。據田野調查，台灣供奉三山國王信仰的宮廟數量近410多座。從1988年起，便前往祖廟尋根，每年大小進香團有10多個。

如今，三山國王信仰已經傳播到廣東、廣西、福建、台灣、香港等地，也傳播到馬來西亞、越南、老撾等東南亞國家。

延伸閱讀

警冥合作現三大靈異現象！破解台南竹林火焰白骨命案

台南這項PK高雄略勝一籌？虱目魚被推薦當「市魚」

砸2500萬改造大甲鐵砧山劍井遊憩區 明年6月完工啟用

屏東潮州盛事「大潮祭」壓軸 單日超過3千人參與

相關新聞

林風眠誕辰120周年 紀念館梅州落成

廣東省梅州市22日舉行林風眠誕辰120周年紀念活動，追懷畫壇巨匠林風眠的世紀業績，傳承弘揚林風眠的藝術精神，打響「世界客...

清以來最大 德陽潮扇「扇王」1.2米

德陽潮扇是四川非物質文化遺產，被譽為「川中一絕」，於清末傳入德陽。近日，德陽潮扇代表性傳承人蘇心玉一家，正在趕製一把長1...

鄭太高鐵試運行 山西靠攏長三角

11月20日6時55分，隨著D55562次高速列車從鄭州站開出駛向太原南站，鄭太高鐵全線正式開始按圖試運行。

兩岸微流行／剝蝦師、試睡員…懶需求催生新行業

大陸近年懶人經濟當道，一些幫助「懶人」的職業應運而生，包含剝蝦師、酒店試睡員、職業遛狗師、衣櫥整理師等等。專家認為，這些...

廣東揭陽／三山國王祖廟 粵東最古老、最具影響力神廟

三山國王是發源於廣東粵東地區、供奉山神的民間信仰。「三山」指的是揭陽市揭西縣境內河婆盆地周圍的三座名山：巾山、明山、獨山，分別為三位國王神的顯聖地。主祀三山國王神的廟宇三山國王祖廟，又稱霖田祖廟，明貺廟、廣靈廟，俗稱大廟；全世界的三山國王廟，都是從這裡分靈出去。

廣東揭陽／三山國王信仰 傳播來台

三山國王在祖廟文物中，年代最久遠的當屬明代崇禎十二年的《重建祖廟萬緣碑》。這塊石碑由附近劉姓村民墾田發現後，移遷到祖廟中，後嵌於後殿廊牆上。經過時間的沖洗，石碑的字跡已經十分模糊，但是從可識讀的文字中，《重建祖廟萬緣碑》背後，是當時潮州府官民合力重建祖廟的一次重要活動，庠生何以琦將參與活動的官民一一記錄其中。石碑出現了「賜進士戶科給事中辜朝薦」、「潮州府參將鄭彩」，這兩位名人，是將三山國王信仰帶到台灣的關鍵人物。

廣東揭陽／兩岸信眾合祭 祭典隆重肅穆

每年農曆二月廿五日「國王生」，民眾到當地三山國王廟宇隆重祭拜；春節遊神時，三山國王也是被信眾抬上街遊慶神祇之一。潮汕各地民眾以往還視它為「地頭爺」，新生兒女或親人病故，都進廟向國王稟報，好比登記或註銷戶口。

廣東揭陽／三山神傳說 護國、保土、安民

揭西位於潮汕地區，在漫長的歷史進程中，粵東先民創造了輝煌的文化，三山國王信仰文化，是其中最具潮汕特色的文化之一。古人說：「山不在高，有仙則名。」自隋朝以來，人們對三山的敬仰崇拜而誕生的「三山神」，帶著神秘的傳奇和光環。

偷吃人妻被抓姦在床！小王遭綠帽夫「浸豬籠」丟河中洩恨

另一半外遇或劈腿心情肯定難以冷靜，但還是得用正確方式來處理感情問題。大陸一名男子因偷吃人妻，慘遭對方丈夫「浸豬籠」，嚇得他當場求饒，影片在網上瘋傳，據悉當地警方已介入調查。

雙11直播帶貨客訴最多！官方點名李佳琦、汪涵、李雪琴

中國消費者協會20日發布「雙11」消費維權輿情分析報告，經過對10月20日至11月15日期間相關消費維權情況進行網絡大數...

曾主演白毛女 「舞蹈女神」陳愛蓮81歲病逝

曾演出舞劇「白毛女」、「紅樓夢」、「霸王別姬」等作品的中國著名舞蹈家陳愛蓮，昨天凌晨因胃癌在北京去世，享壽81歲。陳愛蓮...

碩士生123頁材料舉報造假 天津大學教授被炒

近日一篇題為「實名舉報天津大學化工學院張裕卿教授和其女張絲萌學術造假」的文章在網路傳傳。原天津大學化工學院碩士研究生呂翔...

熱門新聞

偷吃人妻被抓姦在床！小王遭綠帽夫「浸豬籠」丟河中洩恨

嚇！半夜叫外送驚見餐點上多一張大頭照 PO網問：她是誰？

大陸貨櫃需求增 推升業者獲利

陸嚴查涉黑保護傘 江西逾3700官員涉案

老鼠在天花板亂跳！失足跌落險擊中顧客 滑稽畫面網笑翻

上廁所超過15分鐘警報響起 陸網笑：壓力大到拉不出來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。