廣東揭陽／三山國王信仰 傳播來台

三山國王在祖廟文物中，年代最久遠的當屬明代崇禎十二年的《重建祖廟萬緣碑》。這塊石碑由附近劉姓村民墾田發現後，移遷到祖廟中，後嵌於後殿廊牆上。經過時間的沖洗，石碑的字跡已經十分模糊，但是從可識讀的文字中，《重建祖廟萬緣碑》背後，是當時潮州府官民合力重建祖廟的一次重要活動，庠生何以琦將參與活動的官民一一記錄其中。石碑出現了「賜進士戶科給事中辜朝薦」、「潮州府參將鄭彩」，這兩位名人，是將三山國王信仰帶到台灣的關鍵人物。

明崇禎十二年《重建祖廟萬緣碑》拓片 圖／本報廣東揭陽傳真 辜朝薦才華橫溢，於明崇禎元年戊辰歲登進士，是潮州後八賢之一。明清易代之際，辜朝薦與鄭成功交誼甚深，鄭氏「軍國大事悉以咨之」，是鄭成功十分禮遇的明朝舊吏「七公」之一。康熙元年，辜朝薦來到台灣。

創建於清道光四年的鹿港新興街文開書院，辜朝薦便是配祀的八位賢人之一。至今台南延平郡王祠兩廡從祀諸臣，猶有「兵科給事中辜朝薦」牌位。

鄭彩是鄭成功的族兄弟，頗有韜略，熟悉海戰，曾被南明魯王封為建國公。這塊久經滄桑的《重建祖廟萬緣碑》，隱約透射出祖廟與台灣的密切關係。

清代以後，粵東客家族群向台灣移民，將三山國王信仰的香火帶到台灣，建廟祭祀。至今三山國王信仰在台灣有著廣泛的影響，成為台灣信眾最重要的神明之一。據田野調查，台灣供奉三山國王信仰的宮廟數量近410多座。從1988年起，便前往祖廟尋根，每年大小進香團有10多個。

如今，三山國王信仰已經傳播到廣東、廣西、福建、台灣、香港等地，也傳播到馬來西亞、越南、老撾等東南亞國家。