廣東揭陽／三山國王祖廟 粵東最古老、最具影響力神廟

三山國王是發源於廣東粵東地區、供奉山神的民間信仰。「三山」指的是揭陽市揭西縣境內河婆盆地周圍的三座名山：巾山、明山、獨山，分別為三位國王神的顯聖地。主祀三山國王神的廟宇三山國王祖廟，又稱霖田祖廟，明貺廟、廣靈廟，俗稱大廟；全世界的三山國王廟，都是從這裡分靈出去。

祖廟歷史悠久，根據記載，祖廟「肇跡於隋」，至今已有1400多年歷史，是粵東地區最古老的神廟，歷代均有擴建重修。今天我們看到的祖廟樣貌，是1988年依清代風格，按照1:1比例在原址重建的仿古建築。

三山國王祭典陣頭，熱鬧非凡。 圖／本報廣東揭陽傳真

祖廟坐北朝南，是三門三進三開間帶拜亭的土木石建築，有牌坊、泮池、山門、拜亭、大殿、後殿、土地廟、法青廟等，依照潮汕傳統營造格局，金碧輝煌，雕梁畫棟，匯集木雕、石雕、嵌瓷、彩繪等傳統技藝，在河婆盆地青蔥翠綠之中，更顯氣勢磅礡，雄偉壯觀。

三山國王神端坐正殿之上，中間是三王爺，左邊是大王爺，右邊是二王爺。三位王爺頭戴金花冠，身著金袍，手執笏板，體格威武，目光炯炯，透露出威嚴而又仁愛的神情。

祖廟後殿敬奉著三位國王神夫人、註生娘娘和媽祖，五位女神目光慈愛端淑，其神職主要掌管著生育和家庭。信眾往往到後殿祈求五位神明賜子佑福、闔家平安，暗合了中國傳統「男主外、女主內」的家庭結構模式。

三山國王神像，端坐正殿之上，威嚴又仁愛。 圖／本報廣東揭陽傳真

至今祖廟已成為全世界三山國王信眾心目中的聖地。從祖廟分靈出來的香火，已經遍布粵東地區，所謂「潮之三邑、梅惠二州，在在有祠，遠近人士，歲時走集，莫敢遑寧。」隨著粵東地區潮客族群的遷徙，傳播到世界各地。三山國王信仰默默地佑護著他們的信眾，撫慰著信眾的心靈。