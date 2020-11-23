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廣東揭陽／三山國王祖廟 粵東最古老、最具影響力神廟

聯合報 / 記者胡明揚／專題報導
揭陽三山國王祖廟，全世界的三山國王廟都是從這裡分靈出去。 圖／本報廣東揭陽傳真
揭陽三山國王祖廟，全世界的三山國王廟都是從這裡分靈出去。 圖／本報廣東揭陽傳真

三山國王是發源於廣東粵東地區、供奉山神的民間信仰。「三山」指的是揭陽市揭西縣境內河婆盆地周圍的三座名山：巾山、明山、獨山，分別為三位國王神的顯聖地。主祀三山國王神的廟宇三山國王祖廟，又稱霖田祖廟，明貺廟、廣靈廟，俗稱大廟；全世界的三山國王廟，都是從這裡分靈出去。

祖廟歷史悠久，根據記載，祖廟「肇跡於隋」，至今已有1400多年歷史，是粵東地區最古老的神廟，歷代均有擴建重修。今天我們看到的祖廟樣貌，是1988年依清代風格，按照1:1比例在原址重建的仿古建築。

三山國王祭典陣頭，熱鬧非凡。 圖／本報廣東揭陽傳真
三山國王祭典陣頭，熱鬧非凡。 圖／本報廣東揭陽傳真

祖廟坐北朝南，是三門三進三開間帶拜亭的土木石建築，有牌坊、泮池、山門、拜亭、大殿、後殿、土地廟、法青廟等，依照潮汕傳統營造格局，金碧輝煌，雕梁畫棟，匯集木雕、石雕、嵌瓷、彩繪等傳統技藝，在河婆盆地青蔥翠綠之中，更顯氣勢磅礡，雄偉壯觀。

三山國王神端坐正殿之上，中間是三王爺，左邊是大王爺，右邊是二王爺。三位王爺頭戴金花冠，身著金袍，手執笏板，體格威武，目光炯炯，透露出威嚴而又仁愛的神情。

祖廟後殿敬奉著三位國王神夫人、註生娘娘和媽祖，五位女神目光慈愛端淑，其神職主要掌管著生育和家庭。信眾往往到後殿祈求五位神明賜子佑福、闔家平安，暗合了中國傳統「男主外、女主內」的家庭結構模式。

三山國王神像，端坐正殿之上，威嚴又仁愛。 圖／本報廣東揭陽傳真
三山國王神像，端坐正殿之上，威嚴又仁愛。 圖／本報廣東揭陽傳真

至今祖廟已成為全世界三山國王信眾心目中的聖地。從祖廟分靈出來的香火，已經遍布粵東地區，所謂「潮之三邑、梅惠二州，在在有祠，遠近人士，歲時走集，莫敢遑寧。」隨著粵東地區潮客族群的遷徙，傳播到世界各地。三山國王信仰默默地佑護著他們的信眾，撫慰著信眾的心靈。

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廣東揭陽／三山國王信仰 傳播來台

三山國王在祖廟文物中，年代最久遠的當屬明代崇禎十二年的《重建祖廟萬緣碑》。這塊石碑由附近劉姓村民墾田發現後，移遷到祖廟中，後嵌於後殿廊牆上。經過時間的沖洗，石碑的字跡已經十分模糊，但是從可識讀的文字中，《重建祖廟萬緣碑》背後，是當時潮州府官民合力重建祖廟的一次重要活動，庠生何以琦將參與活動的官民一一記錄其中。石碑出現了「賜進士戶科給事中辜朝薦」、「潮州府參將鄭彩」，這兩位名人，是將三山國王信仰帶到台灣的關鍵人物。

廣東揭陽／兩岸信眾合祭 祭典隆重肅穆

每年農曆二月廿五日「國王生」，民眾到當地三山國王廟宇隆重祭拜；春節遊神時，三山國王也是被信眾抬上街遊慶神祇之一。潮汕各地民眾以往還視它為「地頭爺」，新生兒女或親人病故，都進廟向國王稟報，好比登記或註銷戶口。

廣東揭陽／三山神傳說 護國、保土、安民

揭西位於潮汕地區，在漫長的歷史進程中，粵東先民創造了輝煌的文化，三山國王信仰文化，是其中最具潮汕特色的文化之一。古人說：「山不在高，有仙則名。」自隋朝以來，人們對三山的敬仰崇拜而誕生的「三山神」，帶著神秘的傳奇和光環。

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