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偷吃人妻被抓姦在床！小王遭綠帽夫「浸豬籠」丟河中洩恨

聯合新聞網 / 綜合報導
男子偷吃人妻，慘遭對方丈夫綑綁浸豬籠。圖擷自weibo
男子偷吃人妻，慘遭對方丈夫綑綁浸豬籠。圖擷自weibo

另一半外遇或劈腿心情肯定難以冷靜，但還是得用正確方式來處理感情問題。大陸一名男子因偷吃人妻，慘遭對方丈夫「浸豬籠」，嚇得他當場求饒，影片在網上瘋傳，據悉當地警方已介入調查。

根據外媒報導，大陸廣東省茂名市發生一起感情糾紛，起因為人妻外遇被丈夫抓姦在床，對方氣得將小王雙手反綁關進竹籠內，過程中女子不斷幫小王求情，該名男子也頻頻認錯道歉，但最後還是被丟入池塘內。

影片曝光掀起熱議，當地警方表示，11月20日接獲通報已立案調查，目前已逮捕一名嫌疑人，其餘同夥正在全力追捕中。根據維基百科，「浸豬籠」是古代中國社會一種私刑懲罰，主要對象為通姦的人，此刑罰意涵被懲者豬狗不如，再世投胎亦不得為人之意。

維基百科 外遇

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