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新買平價羽毛球拍斷裂 國中生遭拍桿飛插頭部重傷亡

香港01 / 林芷瑩
一名學生在本月1日在校內觀賞羽毛球賽，然而因場內一名同學手上新買的球拍突然脫離，拍桿直接飛插在他頭上。 圖／香港01
一名學生在本月1日在校內觀賞羽毛球賽，然而因場內一名同學手上新買的球拍突然脫離，拍桿直接飛插在他頭上。 圖／香港01

中國湖南郴州市嘉禾縣第五中學中一學生雷鵬（化名），本月1日在校內觀賞羽毛球賽，然而因場內一名同學手上新買的球拍突然脫離，拍桿直接飛插在他頭上。他重度開放性顱腦損傷，入院後接連接受2次手術，可惜7日後仍因搶救無效去世。父親雷先生表示，銷售球拍的超市負責人至今未有聯繫他；事後與校方、超市經銷商、球拍廠家等進行兩次調解，但雙方訴求差異較大，協商也一直未成功。

雷先生稱，兒子當日下午與另外4名同學在校內超市購買2副共4把羽毛球拍，其中一副人民幣40元（約新台幣170元），另一副人民幣25元（約新台幣100元）。其後一行數人到操場上雙打，雷鵬其後下場在旁休息，其他同學則繼續打羽毛球，其中一名同學手上的球拍突然脫離，飛出的拍桿擊中兒子的眉骨直插入頭部。涉事為人民幣25元的其中一把球拍。

他翻查監視紀錄時，發現他們當日在超市買羽毛球拍後，有學生發現其中一把球拍有鬆動的情況，於是返回超市欲換貨。不過，超市工作人員指店內沒有現貨，遂用膠紙暫時修補。雷先生認為，羽毛球拍的質量問題，直接導致悲劇發生。

雷鵬受傷後被送到嘉禾縣人民醫院，並接受兩次開顱手術，留醫深切治療部。醫院診斷書顯示，雷鵬為重度開放性顱腦損傷，術後顱內出血、腦腫脹、腦疝，有吸入性肺炎。他術後翌日下午停止自主呼吸，陷入深度昏迷，需使用呼吸機，直至本月8日因搶救無亡。

該校校長表示，嘉禾縣市場監督管理局事發後曾到校內檢驗涉事球拍，在產品包裝中找到印有「合格」字樣的吊牌，最後該局並未做出產品不合格的結論；學校超市已下架羽毛球拍類產品，建議他以司法途徑解決。

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文章授權轉載自《香港01》

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