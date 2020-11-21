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建商千金當一日搬磚師「收工跟爸要房」網怒批根本炫富

聯合新聞網 / 綜合報導
曹譯文是建商千金，近日拍攝一日搬運工影片，被網友砲轟炫富侮辱人。圖擷自澎湃新聞
曹譯文是建商千金，近日拍攝一日搬運工影片，被網友砲轟炫富侮辱人。圖擷自澎湃新聞

富二代炫富的個案層出不窮，若是藉由炫富來打壓經濟較為弱勢的人，恐怕會引起眾怒。近日中國上海弘韜建設發展有限公司的千金曹譯文就拍攝影片，體驗一日搬運工，她到自家建築工地工作，並在完工後表示要把自己釘過釘子的大樓戶都請爸爸買下來，並秀出自己的銀行存款，令許多網友相當氣憤，直呼她是在羞辱辛苦工作的工人。

根據「網易」網站報導，曹譯文平時相當高調，以拍攝炫富影片吸引眾多粉絲，近日她發布新影片，影片主題是跑到自家建築工地當監工，但當她進入工地時，所有人皆排排站迎接她，曹譯文做了不到半天的工作，便在工人面前稱要向爸爸要一套房子，獎勵自己，她說「到時候房子收工的時候，我就跟爸爸說，爸爸我要哪一棟的哪一戶，因為那裡面有幾個釘子是我釘的」。

在工地搬運作業結束後，工地高層發給曹譯文人民幣200元（新台幣858元）工資時，她也故意向鏡頭展示自己銀行存款餘額，只見裡面還有人民幣1500多萬元（新台幣6435萬元），曹譯文甚至會向工人們展示炫耀。

影片一出後，引起網友憤怒，許多人紛紛留言批評，「炫富的人多了，多的都懶得看，但是她明顯是以高高在上的姿態鄙視打工階層」、「這樣的女性還挺讓人反胃的」、「大小姐，反胃」、「俗不可耐，幼稚的可笑」、「真正的底層在失去發聲的權利」、「太虛偽了」。

富二代 建築

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