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「全部一起陪葬」送葬隊伍遭貨車猛烈衝撞 棺材全毀9死4傷　

聯合新聞網 / 綜合報導
中國河南一家族為家中老父舉辦喪禮，在11月20日與親屬準備將過世家人的遺體送往火葬場，但卻在過程中遇運送砂石的大貨車猛烈撞上。 圖／澎湃新聞
中國河南一家族為家中老父舉辦喪禮，在11月20日與親屬準備將過世家人的遺體送往火葬場，但卻在過程中遇運送砂石的大貨車猛烈撞上。 圖／澎湃新聞

中國河南一家族為家中老父舉辦喪禮，在11月20日與親屬準備將過世家人的遺體送往火葬場，但卻在過程中遇運送砂石的大貨車猛烈撞上，殯葬隊伍整個瞬間消失，裝載遺體的棺材也全毀，共9死4傷，而死者多是專業抬棺人員。

據《澎湃新聞》報導，因當地習俗必須在天沒亮之前將逝者下葬，便在當日清晨5點多時，準備將遺體送往當地火葬場​。而正當要將棺材送至墓地時，不料行經淮濱縣境內220國道張庄鄉梧桐村路段時，一輛砂石車突然逆向往他們方向衝撞過來。

經相關人員調查，共13人的送葬隊伍中，有2人當場輾斃慘死，其餘11人緊急被送到醫院搶救。其中，有7人不治身亡，有4人受傷正在治療中。「當時我們把棺材抬到路口旁邊，人剛剛排齊準備出發，沒想到後方突然竄出一輛車，瞬間『碰』一聲，當時幾個人被撞飛好幾百米」據該家族親戚指出，貨車衝撞人群後還滑行了很長一段距離才停下來。

而當地目擊車禍的村民表示，當時隊伍人數很多，10幾個人抬著棺材走在最前面，最先被貨車迎面撞擊，當時場面一片混亂，哭聲不斷。 現已知當時貨車上並沒有貨物，不過肇事司機看起來相當疲憊，目前已被警方逮捕偵訊，詳細事發原因仍在調查中肇。

目擊民眾表示，當時貨車上並沒有貨物，不過肇事司機看起來相當疲憊，司機還對群眾解釋自己「瞌睡了」，詳細事發原因仍在調查中。

棺材 火葬 砂石 車禍

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